C'est en tout cas ce qu'a avancé Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, à l'occasion du dernier appel aux investisseurs du géant français. Celui-ci entend visiblement dépenser sans compter pour donner à Star Wars Outlaws tous les moyens de ses grandes ambitions pour sa première aventure dans l'iconique galaxie lointaine, très lointaine.

Star Wars Outlaws serait le plus gros jeu jamais édité par Ubisoft

Ubisoft est sur le pied de guerre en vue du lancement de Star Wars Outlaws le 30 août sur PC, PS5 et Xbox Series. Compte tenu de l'énorme popularité de la franchise, le géant français a visiblement bien conscience des enjeux majeurs autour de la sortie de son prochain jeu. La pression sur les épaules de Massive Entertainment est aussi grande que le nom du studio l'implique, mais il n'a apparemment pas manqué de fonds pour donner corps à ses énormes ambitions (notamment cinématographiques). À bien des égards, le titre entend grandement se démarquer de ce à quoi Ubisoft nous a habitué ces dernières années.

Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft s'estime en tout cas confiant quant à un lancement explosif pour son prochain titre en date, comme il l'a indiqué dans son dernier appel aux investisseurs. « Nous comptons sur un lancement fort pour Star Wars Outlaws. Notamment parce qu'il s'agit de l'un des jeux les plus attendus de l'industrie cette année, et qu'il a reçu une réception très positive de la part de la communauté. C'est de plus le jeu Ubisoft profitant de la plus grande campagne marketing jamais vue dans notre histoire ».

Malgré la polémique notamment autour du prix de ses éditions, avec une partie du contenu uniquement accessible sur les versions les plus chères, Star Wars Outlaws se montre prometteur à bien des égards. Nous avons notamment pu mieux nous en rendre compte à l'occasion d'une longue présentation de gameplay dans le cadre de la dernière conférence Ubisoft Forward pendant le Summer Game Fest 2024. Reste maintenant à voir si cet investissement massif d'Ubisoft sera bien payant le 30 août venu. Même constat pour un Assassin's Creed Shadows clivant, mais tout de même très surveillé et prévu quant à lui le 15 novembre prochain.