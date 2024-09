Ubisoft prend des décisions radicales et Star Wars Outlaws aussi. Le jeu va avoir le droit à de gros changements prochainement. Le studio Massive vient de partager tout ce qui arrive dans les semaines prochaines.

Ubisoft est dans la tourmente. Décidément, l’éditeur et développeur français a bien du mal à se défaire de tous ses soucis. Des problèmes qui ne date pas d’hier, on le sait. Ça fait des années maintenant que l’entreprise essuie les tempêtes et les échecs, si bien que ‘l'on ne retient que ça et malheureusement pas les réussites. Quand bien même d’ailleurs les jeux qui sortent sont bons ou honnêtes, il ne performant malheureusement pas. C’est le cas de Star Wars Outlaws par exemple qui a eu globalement de bons retours, mais qui ne cartonne pas comme prévu, obligeant Ubisoft à prendre des décisions radicales.

Ubisoft prend des mesures radicales, Star Wars Outlaws aussi

On l’a appris il y a peu, Ubisoft va changer de stratégie de manière assez brutale. L’éditeur n’a plus vraiment le choix s’il souhaite sortir la tête de l’eau. Rien n'est encore perdu même si beaucoup de joueurs sont déjà en train de se réjouir de cette descente aux enfers, en oubliant au passage qu’il y a du monde derrière le logo d’Ubisoft.

Quoi qu’il en soit, la firme a annoncé dans un premier temps le report d’Assassin’s Creed Shadows, l’abandon du season pass de ce dernier et l’arrivée de tous ses jeux sur Steam dès le lancement. Star Wars Outlaws quant à lui, débarquera sur la plateforme de Valve d’ici au mois de novembre et il va en profiter pour se refaire une santé. Le studio Massive nous avait déjà prévenu qu’il allait travailler comme un forcené pour améliorer l’expérience de jeu et corriger ce qui fait rager la communauté. En ce sens, les développeurs viennent de partager leur road map, la feuille de route de tout ce qui arrive.

De gros changements sont à venir pour le jeu

Les hostilités vont commencer dès la semaine prochaine puisque le 3 octobre prochain, Star Wars Outlaws recevra une première mise à jour qui viendra apporter une vague de gros correctifs. La seconde partie arrivera ensuite le 24 octobre et s’attardera sur toute la partie expérience utilisateur. Enfin le 21 novembre, une dernière mise à jour corrigera les problèmes liés aux combats et à l’infiltration, mais ajoutera également du contenu totalement gratuit. Ce sera aussi à cette date que le jeu sortira sur Steam et que le premier gros DLC narratif du jeu sera disponible.

Pour le moment nous n'avons pas plus de détail sur le contenu de ces mises à jour, mais le studio nous en dira plus dans les jours et semaines à venir.

Star Wars Outlaws a donc encore pas mal de chemin à parcourir et le studio compte faire les choses bien. Reste maintenant à voir si les joueurs apprécieront et/ou si le jeu arrivera à redécoller pour satisfaire les attentes d’Ubisoft.

Pour rappel, Star Wars Outlaws est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series et PC.