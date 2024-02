Star Wars Outlaws est l'un des jeux les plus attendus de l’année. On pourrait donc s’attendre à ce qu’Ubisoft en mette plein les yeux et pourrait marquer le coup d'une autre manière...

Depuis son annonce en 2021, les fans de Star Wars attendent de pied ferme le nouveau jeu de la licence, signé Ubisoft : Star Wars Outlaws. Dans monde ouvert, le joueur incarnera Kay Vess, une contrebandière en quête de renommée. Seulement, à force de voler et d’escroquer les autres, elle deviendra une des personnes les plus recherchées de la galaxie.

Star Wars Outlaws, un titre ambitieux

Star Wars Outlaws se voudra très ambitieux avec des environnements ouverts, vastes et mystérieux, des voyages en vaisseaux entre planètes, ou un système de réputation qui influencera les actions de notre personnage. Avec de telles promesses, il est normal pour les joueurs d’attendre impatiemment une date de sortie plus précise que « 2024 ». En janvier, une information venant du site officiel de Disney Parks avait donné un indice de taille dans son article sur les 24 expériences Disney de l’année : « Star Wars Outlaws, le jeu Star Wars en monde ouvert, devrait sortir à la fin de cette année ». Seulement, cette précision a vite été retirée en prétextant une erreur. Depuis, ni Ubisoft ni Disney n’ont acté de nouvelles fenêtres de sortie.

Il y a quelques jours, c’est Tom Henderson, un insider réputé de l’industrie du jeu vidéo qui a relancé les spéculations. Pour lui, Outlaws pourrait sortir entre janvier et juin, « en visant spécifiquement mai, mais étant donné les tendances de l’éditeur, je ne serais pas du tout surpris s’il y avait un retard. », a-t-il expliqué sur X. Si cette date peut paraître anodine, pour les fans de Star Wars elle fait écho à un événement important de la communauté : May the fourth be with you (« Que le 4 mai soit avec vous »). Il s’agit d’un jour de fête pour les fans qui sert à célébrer l’univers, mais aussi à communiquer sur l’avenir de la licence au travers de films, de séries et de jeux vidéo. Ainsi, si Star Wars Outlaws sort le 4 mai 2024, son arrivée pourrait être très symbolique.

Une sortie encore incertaine

Malgré ces indications, il faut bien prendre en compte que rien n’est officiel et que ce ne sont que des rumeurs. Henderson rappelle lui-même qu’Ubisoft peut avoir du retard, ce qui reviendrait à sortir le jeu en fin d’année. Cependant, étant donné que le 8 février l’éditeur organisera son appel aux investisseurs, il est probable que de nouvelles informations soient diffusées d’ici là.