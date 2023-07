Lors du Summer Game Fest nous avions pu découvrir en grande pompe le tout nouveau jeu Star Wars de chez Ubisoft à savoir Star Wars Outlaws. Une belle surprise qui a pu se découper en deux étapes : un trailer d'annonce pour la conférence Xbox et un trailer de gameplay pour la conférence Ubisoft. Quelques semaines plus tard il est temps de découvrir une vidéo qui se concentre sur le making-off et notamment sur la façon de créer "une galaxie pleine d'opportunités".

Star Wars c'est magique

Le monde magique de Star Wars est un magnifique terrain de jeu pour les développeurs de chez Massive Entertainment qui expliquent d'ailleurs dans la bande annonce ci-dessus tout ce qu'ils ont fait pour rendre le jeu Star Wars Outlaws parfait pour les fans. Ce qui revient le plus dans les dires des développeurs c'est l'envie de proposer un monde authentique qui ne donne pas simplement l'impression au joueurs de reconnaitre des lieux de Star Wars mais de vivre pleinement l'expérience en les traversant. Plus que cela, l'objectif est que le joueur puisse presque sentir et comprendre ce qu'il traverse. Ainsi pour l'une des planètes du jeu les créateurs sont allés en Afrique pour capturer la nature et que pour celle du jeu paraisse le plus réaliste et vivante possible. Ubisoft souhaite y apporter une certaine cohérence et rendre les environnements immersifs et vivants. On ne fait pas que traverser des décors de la saga, on se ballade aussi dans un tout cohérent.

Star Wars Outlaws, c'est quoi ?

Comme son nom l'indique Star Wars Outlaws permet d'incarner des hors la loi. Situé entre les événements de l'Empire Contre Attaque et le Retour du Jedi, les joueurs prennent le contrôle de Kay Vess et de son compagnon Nix. Le tout se déroule à la troisième personne et prend la forme d'un jeu d'aventure. Massive a notamment déclaré que le cadre de cette période de Star Wars créait un environnement idéal pour qu'un "débutant bandit se fasse les dents" car c'est sous l'Empire que les syndicats criminels prennent le plus de pouvoir. Notamment chez les Hutts (avec qui nous pourrons d'ailleurs travailler). C'est aussi une bonne opportunité de créer un jeu du chat et de la souris géant avec les autorités. Star Wars Outlaws est prévu pour 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.