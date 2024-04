eau trailer de Star Wars Outlaws est enfin disponible. C’est l’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’histoire et les personnages, avec une magnifique surprise.

Le prochain gros jeu Star Wars est sans conteste Star Wars Outlaws d'Ubisoft. Après des mois et des mois d’attente, nous avons enfin une date de sortie à se mettre sous la dent. Le tout débarque dans un nouveau trailer qui est, en plus de ça, très riche en informations sur les personnages et le lore. Les fans vont adorer, car le jeu semble regorger de détails et de clins d'œil à l'ensemble de la saga.

Inutile de garder le suspense plus longtemps, le jeu est prévu pour le 30 août 2024. C’est une très bonne nouvelle, car il ne reste finalement plus beaucoup de temps à patienter pour visiter la galaxie. Et à ce niveau, justement, la nouvelle vidéo de Star Wars Outlaws est riche en infos. On peut admirer plusieurs planètes avec des biomes très différents, notamment : Canto Bight, Kijimi, Akiva et la savane balayée par le vent de Toshara, mais aussi le retour de la fameuse et très appréciée Tatooine.

Celle-ci permettra d'ailleurs de visiter deux lieux emblématiques de la saga : le palais de Jabba, que l’on a découvert pour la première fois dans Le Retour du Jedi, avec un retour en grande pompe dans la série Le Livre de Boba Fett. Et on peut aussi admirer la Grande Fosse de Carkoon, dans laquelle Boba Fett lui-même tombe. Cette fois, c’est l’héroïne de Star Wars Outlaws, Kay Vess, qui se retrouve en mauvaise posture face au Sarlacc. Reste à voir si elle aussi se retrouvera coincée dans son "estomac".

Une tradition qui ne change pas

Forcément, avec Tatooine à l’honneur, le jeu laisse visiblement une belle place à Jabba le Hutt en tant qu'antagoniste. Les fans ne devraient donc pas être dépaysés. Un grand méchant du jeu est aussi présenté et il s’agit visiblement du gangster Sliro qui cherche à vous faire la peau. En substance, ce nouveau trailer explique d’ailleurs que le but du jeu Star Wars Outlaws va être de voler une partie de sa fortune tout en échappant à ses griffes ainsi qu’à la tyrannie impériale. Le trailer est également bourré de clins d’œil, au point notamment de voir apparaître un certain Han Solo… On ne vous en dit pas plus. Et vous laisse admirer le tout. Pour le reste on peut admirer des armes cultes de la saga mais aussi de très nombreux véhicules. De quoi totalement charmer les amateurs de l'univers de George Lucas.

Pour le reste, en termes de gameplay, outre les phases d’explorations à pied ou encore en speeder, le jeu semble aussi avoir hérité de certaines phases de running/parkour qui semblent avoir été inspirées de la saga Assassin’s Creed, l’autre très grosse licence d’Ubisoft. Reste à voir comment tout ceci s’imbriquera au sein de Star Wars Outlaws, qui rappelons-le est prévu pour le 30 août 2024 sur PS5, Xbox Series et PC. Le jeu est disponible dès maintenant en précommande et Ubisoft offre même deux surprises aux acheteurs : le bonus Kessel Runner, qui semble inclure un speeder et un vaisseau spatial. Pour les détails, voici les différentes versions :

Les différentes versions de Star Wars Outlaws