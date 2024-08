Cela fait des mois que les joueurs attendent cela. Voici le trailer de lancement pour Star Wars Outlaws. C'est la dernière et ultime ligne droite avant de vous plonger dans le jeu

À l'occasion de la Gamescom 2024, Massive Entertainment a présenté le trailer de lancement tant attendu de Star Wars Outlaws, jeu de rôle en monde ouvert qui promet des aventures palpitantes au cœur de l'univers Star Wars. Ce nouvel opus, qui se déroule entre les événements de L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, invite les joueurs à incarner Kay Vess, une contrebandière impliquée dans une affaire des plus risquées.

Star Wars Outlaws dévoile son trailer de lancement

L'une des caractéristiques les plus captivantes de Star Wars Outlaws est son monde ouvert, composé de cinq planètes et lunes que les joueurs pourront explorer à leur rythme. Cependant, l'accès à ces différentes zones se fera progressivement, à mesure que Kay avance dans son périple. Le jeu commence par un atterrissage en catastrophe sur Toshara, une planète où Kay devra rapidement s'adapter avant que l'univers entier ne s'ouvre à elle. Cette structure de progression assure une montée en puissance. Tant sur le plan narratif que dans la découverte des vastes environnements.

Le scénario de Star Wars Outlaws repose sur un casse monumental que Kay doit réaliser pour échapper à une situation délicate. Les joueurs auront la possibilité de naviguer entre diverses factions. Chacune avec ses propres motivations et dangers. Il sera possible de travailler pour différents syndicats criminels. De les trahir, ou encore de recruter des spécialistes pour renforcer son équipe. Ces choix influencent non seulement l'intrigue, mais aussi les interactions avec l'univers du jeu, offrant une rejouabilité intéressante.

Star Wars Outlaws est prévu pour une sortie officielle le 30 août 2024. Sur Xbox Series X/S, PlayStation 5, et PC. Cependant, les possesseurs des éditions Gold et Ultimate pourront y accéder dès le 27 août. Leur offrant un accès anticipé à ce nouvel univers.

Source : Ubisoft