À l'instar d'un Assassin's Creed Shadows avec une carte plus contenue, Star Wars Outlaws n'aura pas une vie aussi gargantuesque que de précédents jeux d'Ubisoft. Finir le prochain titre de Massive Entertainment en ligne droite peut se faire plutôt rapidement, si l'on en croit son directeur créatif, Julian Gerighty.

Star Wars Outlaws mise sur la qualité et pas la quantité

Alors que des jeux d'Ubisoft comme Assassin's Creed Odyssey ou Valhalla affichaient des durées de vie gargantuesques, les dernières productions du géant français vont dans le sens inverse. Ainsi, d'après son directeur créatif, Star Wars Outlaws pourra être fini en une trentaine d'heures si on se concentre sur l'histoire. Comptez le double si vous souhaitez écumer à fond la galaxie lointaine, très lointaine, de Massive Entertainment.

Julian Gerighty indique qu'une telle taille et durée de vie pour Outlaws était un objectif fixé très tôt dans le développement du jeu. L'équipe voulait ainsi miser sur la qualité au lieu de la quantité. Cela leur aurait permis de mieux se concentrer sur chaque détail de l'aventure de Kay Vess et Nix. Selon son directeur créatif, il n'était a priori pas question de contraintes qui ont forcé le studio à revoir ses ambitions à la baisse.

Une aventure moins massive mais plus intense pour Kay Vess et Nix ? © Massive Entertainment / Ubisoft

Une vision assez claire à travers l'hyperespace

« En tant que créateur, je crois qu'il est important de fixer une vision initiale excitante, ambitieuse, mais aussi réalisable. Il faut s'assurer que toute l'équipe travaille dans la même direction et vers le même but. Pour les jeux The Division et Star Wars Outlaws, cet objectif a été accompli à environ 95%. On a ajouté des choses, et quelques éléments ont été modifiés ou supprimés. En guise d'exemple, on voulait que Kay Vess puisse nager. Mais l'équipe d'animation nous a dit qu'une telle chose n'était pas possible. Tant pis, on peut vivre sans », a indiqué Julian Gerighty au micro de VGC.

Au vu des nombreuses activités à entreprendre à la surface, il semblerait en effet que les niveaux aquatiques ne manqueront pas à Kay Vess et Nix. Ainsi, leur aventure devrait être globalement plus agréable car moins étirée en longueur. Une telle durée de vie « réduite » correspond également à la volonté de Massive Entertainment de proposer « l'une des plus grandes expériences cinématographiques de tous les temps » avec Star Wars Outlaws. Nous pourrons voir ce qu'il en est réellement le 30 août 2024 (ou le 27 en précommandant des éditions plus onéreuses qui ont fait polémique) sur PC, PS5 et Xbox Series.