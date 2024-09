Le lancement de Star Wars Outlaws est une déception. Pour autant, Ubisoft Massive a une vision à long terme et les développeurs ne lâcheront pas le morceau de sitôt.

Star Wars Outlaws aurait dû rencontrer un succès majeur dès le départ, mais ce n'est pas le cas d'après les premières informations et cette nouvelle aventure déçoit. Ubisoft paie déjà le prix de ce lancement en demi-teinte, avec une nouvelle chute en bourse, mais ça va changer. En dépit de certains retours des joueurs, les équipes ont conscience de certaines faiblesses et assurent vouloir apporter des améliorations, y compris sur les extensions solo qui ne sont pas encore disponibles.

La déception Star Wars Outlaws ne va peut-être pas durer

Star Wars Outlaws ne performe pas comme espéré, même si Ubisoft ne s'est pas exprimé officiellement sur la question. Mais au cours d'une interview pour Gamesradar, Julian Gerighty, directeur créatif sur le jeu, a fait part de sa déception quant à l'accueil reçu. « Je suis un peu déçu par le score Metacritic. Bien sûr, les retours de la presse et les critiques sont très importants pour nous, mais ce que nous avons fait résonne avec les joueurs ». Malgré les notes parfois très sévères, lui et ses équipes ressentent un « sentiment de fierté, de bonheur et d'accomplissement ». Même si tout est encore loin d'être parfait, Gerighty promet que ce n'est que le début. Star Wars Outlaws, comme le bon vin, devrait se bonifier avec le temps.

« Je travaille encore dessus, Mathias [Karlson] aussi, nous faisons beaucoup d'efforts pour l'améliorer. Nous ne voulons pas laisser tomber. Ils vont devoir nous mettre à la porte ! Je pense que Star Wars Outlaws a tellement de potentiel que ce sera un jeu auquel des millions de personnes vont jouer pendant des années et des années, et nous ne cesserons jamais de l'améliorer. Bon, ok, c'est un mensonge (rires). Nous arrêterons probablement de l'améliorer un jour ou l'autre, mais aujourd'hui, ce n'est pas notre intention ».

Des axes d'améliorations

Le directeur créatif et le reste d'Ubisoft Massive ont d'ailleurs déjà des idées en tête pour améliorer Star Wars Outlaws. Julian Gerighty a par exemple cité le côté peut-être punitif de l'une des premières missions sur Mirogana. Des améliorations qui profiteront à l'aventure principale, mais également aux futurs DLC. Pour conclure, Gerighty a promis qu'il superviserait encore le suivi pendant quelques semaines, avant de passer à sa prochaine mission : encadrer l'ensemble de la franchise The Division et notamment The Division 3.

« On a annoncé que je serai producteur exécutif de la licence The Division, donc ce sont les dernières semaines que je passe sur Star Wars Outlaws. Mais je m'assure de faire mon maximum dessus, et quoiqu'il arrive ensuite, j'y jouerai à coup sûr » a-t-il déclaré.

Source : Gamesradar.