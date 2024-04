Star Wars Outlaws s'annonce très prometteur avec un tas de surprises et de clins d'oeil à l'ensemble de la saga de George Lucas. Des têtes connues répondront bien à l'appel et les fans pourront retrouver des décors emblématiques ainsi que des nouveaux. Si les infos et les bandes annonces ont rassuré jusqu'à maintenant, de (gros) grains de sable sont venus enrayer la machine promotionnelle et une autre polémique éclate encore. Pour avoir le jeu complet à la sortie, il faudra payer le prix fort.

La version complète de Star Wars Outlaws pour 119,99€ (min)

Star Wars Outlaws semble pour l'instant cocher toutes les cases. Entre le respect de l'univers, l'étendue du monde ou encore des mécaniques comme le système de réputation qui modifiera l'aventure, le titre d'Ubisoft Massive (The Division 2) a de quoi rendre impatient les fans. D'ailleurs, ils sont nombreux à l'attendre de pied ferme à l'image de l'ami Camille. Mais voilà, à côté de ça, le jeu se saborde un peu avec des décisions impopulaires. Pour commencer, on rappelle que Star Wars Outlaws nécessitera une connexion internet pour son installation. Et on ne parle pas d'une connexion pour télécharger un patch, mais bien pour vérifier la validité de la copie. Le PC et les consoles seront sur un même pied d'égalité puisque ce sera un prérequis sur toutes les plateformes.

Ensuite, il y a la polémique des prix des différentes éditions du titre... qui est indissociable de la nouvelle polémique naissante. Le soft propose des versions allant de 79,99€ à 139,99€ sur PS5 et Xbox Series X|S, tandis que celles sur PC sont moins toutes moins chères de 10 euros. Les éditions Gold et Ultimate renferment des bonus exclusifs comme un accès anticipé de 3 jours, mais également un season pass. Et que trouve t-on au sein même de ce pass saisonnier de Star Wars Outlaws ? Une mission exclusive « Le pari de Jabba » qui n'est donc disponible qu'en déboursant 119,99€ ou 139,99€ si vous jouez sur consoles.

Crédits : Ubisoft.

La mission Le Pari de Jabba en DLC, les joueurs énervés

Bien sûr, cela n'a rien de nouveau, mais ce n'est pas pour autant que l'idée est acceptée aujourd'hui, surtout vu les tarifs des versions de Star Wars Outlaws. « 119,99€ pour accéder à une mission, c'est fou »; « Au lieu de se mettre en colère parce que le personnage principal n'est pas assez sexy, voilà quelque chose de vraiment scandaleux »; « Nous n'allons pas payer ce prix pour ça »; « Ils pourraient au moins proposer le contenu séparément »; « C'est dingue. Pourquoi montrer cela dans le trailer de base du jeu. Les DLC devraient être des contenus supplémentaires, et non des parties du titre bloquées derrière un paywall » peut-on lire sur X.

Comme on peut le voir dans le dernier commentaire, ce qui fait d'autant plus rager, c'est qu'on voit Jabba dans le trailer du jeu de base. Alors oui, le personnage iconique sera certainement là dans d'autres circonstances - ou peut-être pas d'ailleurs - mais ça envoie un mauvais signal. Et ça rend les choses confuses au possible.

Le season pass de Star Wars Outlaws vous permettra donc d'obtenir cette fameuse mission controversée qui demandera à Kay de solder une dette de Jabba. « Alors que Kay rassemble une équipe pour le braquage de Canto Bight, elle reçoit une mission de Jabba le Hutt en personne. Il semblerait que ND-5 ait une dette envers Jabba remontant à plusieurs années, et celui-ci est venu se faire rembourser… » (via Ubisoft). En plus de ce DLC, le pass saisonnier comprend un pack personnage Raid de Kessel, afin d'avoir des cosmétiques additionnels pour Kay et Nix - la petite créature qui accompagne l'héroïne. Et vous, êtes-vous prêts à payer la somme demandée pour une mission bonus ?