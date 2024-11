Star Wars Outlaws vient de recevoir sa plus grande mise à jour à ce jour : la version 1.4.0. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes, ce patch apporte des améliorations significatives au gameplay, à l’infiltration, aux combats, et même aux visuels. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette mise à jour qui promet de rendre vos aventures dans l’Outer Rim encore plus captivantes.

Plus de choix pour le combat et l’infiltration dans Star Wars Outlaws

La mise à jour 1.4.0 de Star Wars Outlaws donne aux joueurs davantage de flexibilité pour choisir entre la discrétion ou l’action pure. Désormais, même dans les territoires contrôlés par les syndicats, vous pouvez opter pour une approche furtive ou dégainer votre blaster.

Les ennemis bénéficient également de points faibles. Les viser permet de déclencher des explosions ou des animations spectaculaires. De plus, les ajustements faits au blaster de Kay et aux armes ramassées améliorent la précision et rendent les combats encore plus satisfaisants.

Autre nouveauté : l’IA ennemie a été optimisée. Les joueurs recevront une notification lorsqu’ils sont détectés, leur laissant le temps de changer de stratégie. Cela apporte une nouvelle dimension tactique et immersive au gameplay.

Des visuels et animations encore plus immersifs

Ubisoft a également travaillé sur les visuels et les animations pour sublimer l’expérience :

Les expressions faciales des personnages pendant les dialogues sont désormais plus naturelles.

Une option permet de désactiver les effets cinématiques (distorsion, vignettage) pour une image plus nette.

Les lumières distantes sont visibles à une plus grande distance, rendant les paysages encore plus vivants.

Ces améliorations, combinées à des textures de terrain retravaillées, apportent une immersion encore plus grande, que ce soit en combat ou lors de vos explorations.

Un gameplay plus fluide et accessible

La mise à jour ne s’arrête pas là et inclut de nouvelles options d’accessibilité pour rendre le jeu plus intuitif :

Les joueurs peuvent personnaliser entièrement les commandes, que ce soit pour Kay, le speeder ou le Trailblazer.

Une assistance renforcée pour la visée a été ajoutée, idéale pour les joueurs recherchant plus de confort.

Une nouvelle option permet de grimper automatiquement d’un objet à un autre, simplifiant les déplacements.

Avec ces ajouts, Star Wars Outlaws devient encore plus accessible pour les joueurs de tous niveaux.

Voici la taille de la mise à jour selon votre support :

PlayStation 5 : 7,44 Go

: 7,44 Go Xbox Series X|S : 10,18 Go

: 10,18 Go PC : 8,83 Go

Ces optimisations comprennent une refonte des animations de mort, une gestion améliorée des modules de blaster, et des ajustements pour équilibrer les dégâts des ennemis en fonction de la difficulté. La liste complète des changements se trouve sur le site Ubisoft.

Source : Ubisoft