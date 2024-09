Star Wars Outlaws n'est pas parfait et subit encore quelques problèmes. Mais pas de panique, les développeurs se sont exprimés sur le sujet et se veulent rassurants.

Star Wars Outlaws a fait parler de lui pour ses superbes environnements et son respect de l'univers Star Wars. Cependant, certaines parties du jeu ont été critiquées, notamment les sections furtives où le moindre faux pas mène à un échec instantané. Ces passages, jugés « trop punitifs » par les joueurs, ont même été reconnus comme problématiques par le directeur créatif, Julian Gerighty.

Des sections furtives frustrantes pour Star Wars Outlaws

Lors d’une interview avec GamesRadar, Julian Gerighty a évoqué l’une des missions furtives qui se déroule sur Mirogana. Il a admis que cette mission était particulièrement difficile, et que c'était une erreur qui s'était "glissée" dans les toutes dernières semaines de développement. Bien que l'objectif de l'équipe n'ait jamais été de rendre ces passages aussi frustrants, cela reste un problème qu’ils sont bien décidés à corriger.

La bonne nouvelle pour les joueurs de Star Wars Outlaws, c’est que Massive Entertainment travaille sur une mise à jour. Prévue pour arriver dans les dix prochains jours, cette mise à jour va ajuster ces sections furtives. Gerighty a expliqué qu’il ne s’agissait pas de supprimer complètement la possibilité d’échouer, mais plutôt de rendre ces moments plus agréables et compréhensibles.

« "Nous ne voulons pas que les joueurs se sentent punis de manière injuste. Et aujourd'hui, je pense que c'est le cas » , a-t-il confié. Il a également précisé que cette difficulté excessive n'était pas intentionnelle, mais s'était imposée dans les derniers jours du développement.

Un jeu en constante amélioration

L’équipe de développement de Star Wars Outlaws a clairement indiqué qu’elle restait ouverte aux retours des joueurs. Mathias Karlson, directeur du jeu, a aussi expliqué leur vision pour les sections furtives. Le but est de créer une tension palpable, où l'on sent qu’on peut encore s’en sortir même si on est sur le point d’être découvert, à condition de ne pas déclencher l'alarme.

Si cet équilibre n’est pas atteint pour suffisamment de joueurs, l’équipe n’hésitera pas à apporter des modifications supplémentaires. Gerighty a même évoqué la possibilité de changer certains éléments narratifs pour rendre ces moments moins frustrants. Par exemple, il a suggéré l'ajout de détails comme la réduction du nombre de troupes ennemies pour alléger la pression.

Source : gamesradar