Star Wars Outlaws devait être la grosse sortie du mois d'août. Or, plus d'un mois après les ventes ne sont pas vraiment au rendez-vous. Du moins, elles sont loin d'atteindre les espérances d'Ubisoft, d'autant plus au regard des investissements fournis par l'éditeur pour tenter de pousser son jeu. Comme quoi, miser sur une franchise déjà établie n'est pas toujours synonyme de réussite absolue.

Mais Ubisoft ne compte pas en rester là ! L'éditeur a présenté sa roadmap : de nombreuses nouveautés viennent peu à peu enrichir l'expérience et, surtout, de gros patchs vont progressivement se déployer. Le premier est disponible depuis le 3 octobre. On vous dit tout ce qu'il apporte.

Star Wars Outlaws passe à la version 1.2

Depuis hier, les joueuses et joueurs sont invitées à télécharger la nouvelle mise à jour gratuite de Star Wars Outlaws. Avec ce patch 1.2, le premier d'une longue liste, le jeu commence à s'offrir un bon coup de polish pour regagner en popularité. Prévoyez un tout petit peu de place pour l'installer : 3,80 GB sur PS5, 4,71 GB sur Xbox Series et 5,60 GB sur PC.

Dans l'ensemble, ce nouveau patch permet d'apporter plus de stabilité au jeu sur toutes les plateformes. Vous aurez également à déplorer moins de baisses de framerate. Mais, les fans apprécieront surtout que Star Wars Outlaws profitent de nombreuses améliorations. L'IA, notamment, a été ajustée dans les phases d'infiltration. Plus encore, la conduite du speeder devrait désormais être plus agréable. Vous retrouverez ainsi une meilleure réactivité et une gestion des collisions plus optimales.

De nombreux correctifs ont également été apporté pour débuguer certaines missions. À plusieurs reprises, les joueuses et joueurs se retrouvaient bloqués à cause d'interactions impossibles par exemple. Globalement, la nouvelle mise à jour règle un grand nombre de problèmes du genre. Dans le même ordre d'idées, vous devriez rencontrer moins de soucis avec certains PNJ. Plusieurs ne réagissaient pas comme ils l'auraient dû, empêchant la progression. Il risque de rester encore quelques inconvénients de ce type, mais ce sera beaucoup plus confortable.

Pour plus d'immersion encore, Massive Entertainment s'est attaché à retravailler certaines animations, pour ses cheveux, ses yeux, ou même la manière de tenir son arme par exemple. Le positionnement de la caméra a également été retravaillé. Comptez en plus sur une tonne d'ajouts du côté des options d'accessibilité. Même le mode photo reçoit ici quelques correctifs.

Ainsi, Star Wars Outlaws devrait déjà montrer une fluidité plus grande et répondre plus efficacement en jeu. Un grand nombre de problèmes d'affichage sont maintenant résolus. L'expérience en mission s'en trouvera beaucoup plus agréable. Mais, si un nouvel espoir renaît pour le titre, le patch 1.2 n'est que le début. Après cette énorme mise à jour salvatrice, la prochaine arrivera rapidement, dès le 24 octobre. Préparez-vous à redécouvrir l'aventure de Kay.