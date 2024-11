Star Wars Outlaws est loin d'avoir dit son dernier mot, et Ubisoft fait une promesse importante aux fans avec de belles améliorations en perspective. À quoi peut-on s'attendre ?

Un lancement de Star Wars Outlaws qui prend en compte les retours des joueurs

Depuis la sortie de Star Wars Outlaws, les développeurs ont écouté avec attention les retours de la communauté. Plusieurs mises à jour ont déjà été déployées, mais l’équipe de Massive Entertainment va encore plus loin. Cette première Dev Update souligne l’importance des retours des joueurs pour l’avenir du jeu. Drew Rechner, le nouveau directeur créatif, a même tenu à remercier personnellement la communauté pour son enthousiasme et son implication.

Trois grandes priorités pour améliorer l'expérience

Les développeurs ont identifié trois axes d'amélioration prioritaires pour rendre le jeu encore plus captivant :

Le combat : l'équipe souhaite rendre les affrontements plus dynamiques et gratifiants. L’objectif ? Apporter plus de profondeur pour récompenser la précision et les tactiques des joueurs, afin que chaque bataille soit plus intense et stratégique. L’infiltration : l’expérience furtive va également s’améliorer. Les détections ennemies seront plus claires, et les joueurs auront plus de liberté dans leur approche des missions. Que vous préfériez la discrétion ou l’action directe, chaque rencontre pourra être abordée à votre façon. Les contrôles du personnage : enfin, les mouvements de Kay, l’héroïne, seront plus réactifs. Que ce soit pour se mettre à couvert, grimper ou s’accroupir, les contrôles seront plus fluides et intuitifs pour une expérience de jeu plus immersive. Une très bonne chose car c'était un point important qui fut souligné par beaucoup.

Mise à jour 1.4

Ces améliorations seront au cœur de la mise à jour 1.4, prévue pour le 21 novembre. Cette date marquera aussi le lancement du jeu sur Steam et l’arrivée du premier pack d’histoire, Star Wars Outlaws: Wild Card. Cette mise à jour, la plus importante depuis le lancement, apportera aussi des corrections de bugs et des ajustements sur certains aspects, comme la caméra du speeder.

