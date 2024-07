Star Wars Outlaws est probablement l'un des jeux les plus attendus du moment. D'ailleurs, à ce propos, on vous conseille la lecture de notre preview sur Gameblog. Ubisoft, qui souhaite bien faire les choses, a prévu une fonctionnalité très intéressante pour s'adresser à tout le monde. Explications.

Ubisoft veut s'adresser à tout le monde avec Star Wars Outlaws

Le prochain jeu en monde ouvert de Ubisoft, Star Wars Outlaws, propose une fonctionnalité intéressante pour ceux qui préfèrent une exploration plus naturelle. Connu pour ses vastes mondes interactifs, Ubisoft intègre cette fois-ci une option permettant de désactiver les éléments visuels guidant les joueurs.

Dans de nombreux jeux, les objets interactifs et certains éléments de l'environnement sont souvent marqués par de la peinture jaune pour aider les joueurs à naviguer. Cette méthode, bien que pratique, peut parfois réduire le sentiment d'immersion et d'exploration naturelle. Consciente de ce débat, Ubisoft a décidé de proposer une solution pour les joueurs recherchant une expérience plus authentique.

Le Mode Explorateur de Star Wars Outlaws permet de désactiver cette peinture jaune guidante sur les éléments clés de navigation. Cette option offre aux joueurs la possibilité de se perdre dans l'univers du jeu sans aides visuelles intrusives. Favorisant ainsi une exploration plus intuitive et personnelle. Bien que des modes exploratoires aient déjà été présents dans les titres précédents d'Ubisoft, c'est la première fois que cette fonctionnalité inclut la possibilité de supprimer la peinture jaune.

Un Lancement Imminent

Cette nouvelle option a été bien accueillie par la communauté, qui voit en elle une opportunité de redécouvrir le plaisir d'explorer sans guidage artificiel. Les joueurs qui souhaitent se plonger complètement dans l'univers de Star Wars apprécieront cette fonctionnalité, qui permet une immersion totale.

Avec une sortie prévue pour le 30 août sur PS5, Xbox Series X/S et PC, Star Wars Outlaws promet déjà de captiver les fans de la saga avec ses environnements riches et ses mécaniques de jeu immersives.

Source : PCGamer