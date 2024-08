Ubisoft Massive s'apprête à lancer très bientôt Star Wars Outlaws, et une grosse mise en garde s'impose si vous comptez vous lancer dans l'aventure dès sa sortie.

Dans sa version de base, Star Wars Outlaws arrivera pour rappel le 30 août sur PC, PS5 et Xbox Series. La précommande d'une édition plus onéreuse, qui a fait polémique, intègre toutefois un accès anticipé de trois jours, soit aujourd'hui. Le titre a par ailleurs fait l'objet de leaks majeurs en amont de sa sortie. Gare donc aux SPOILERS si vous souhaitez garder la surprise quant aux aventures qui vous attendent en compagnie de Kay et Nix.

Leaks à travers la galaxie pour Star Wars Outlaws

Alors que les testeurs comme nous ont reçu leur code de Star Wars Outlaws le 20 septembre dernier, un joueur a pu récupérer une copie physique du jeu peu de temps après. Il en a profité pour le streamer sur Kick, alors qu'une telle chose n'aurait normalement pas dû se produire. Si le stream original a depuis été supprimé, divers enregistrements sont parvenus à se glisser entre les mailles du filet et circulent librement à travers la galaxie.

Au-delà de ce leak aussi massif que fâcheux, Star Wars Outlaws est d'ores et déjà disponible en accès anticipé en Nouvelle-Zélande, en raison d'un décalage horaire favorable pour cette région de notre planète bleue. Cet accès de trois jours avant la sortie officielle sera actif chez nous plus tard dans la journée. Si vous comptez y jouer dès sa sortie, il est donc prudent d'éviter de trop traîner dans les cantinas YouTube, Twitch ou les réseaux sociaux concernant le nouveau jeu d'Ubisoft Massive. Nous vous conseillons notamment de bannir les mots-clés correspondants dans vos recommandations, tout du moins pour le futur immédiat.

Même si le scénario de Star Wars Outlaws nous a paru dans notre test relativement classique s'agissant d'une histoire de vaurien intergalactique, le titre se fend malgré tout de quelques moments franchement mémorables qu'il serait dommage de découvrir à l'improviste. Vous voilà en tout cas prévenus si vous souhaitez véritablement découvrir tout cela dès aujourd'hui, ou à partir du 30 août sur PC (uniquement via le launcher Ubisoft), PS5 ou Xbox Series.

Source : Reddit