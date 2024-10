Ubisoft vient de déployer la mise à jour 1.3.0 pour Star Wars Outlaws sur toutes les plateformes. Cette troisième mise à jour majeure améliore le gameplay, avec des ajustements sur l’infiltration, l’intelligence artificielle des ennemis et les déplacements en speeder. L'Objectif ? Offrir aux joueurs une expérience plus fluide et personnalisable lors de leur exploration galactique. De nouvelles fonctionnalités, une meilleure stabilité et la résolution de nombreux bugs viennent également enrichir le jeu.

Des changements majeurs pour une meilleure expérience sur Star Wars Outlaws

Les joueurs vont trouver des nouveautés intéressantes, notamment pour l’infiltration. Désormais, des missions comme « False Flag » permettent plus de liberté : les joueurs peuvent choisir différentes approches sans craindre de rater instantanément l’objectif. Les déplacements en speeder sont également améliorés, réduisant les collisions pour une conduite plus agréable. Et pour rendre l’aventure plus fluide, Ubisoft a ajouté plus de points de sauvegarde automatique dans les zones hostiles.

Cette mise à jour corrige divers problèmes de stabilité et de performances. Les plantages et baisses de FPS sont désormais plus rares, rendant le jeu plus stable. Parmi les corrections importantes, l’animation des personnages, joueurs et PNJ, a été améliorée. La difficulté « Wanted » s’adapte désormais au niveau de progression des joueurs, pour une expérience équilibrée. D’autres bugs comme la disparition du curseur sur la carte ou des soucis d’affichage d’équipements sont également réglés.

Un nouvel outil de rapport de bugs

Ubisoft lance également un outil de rapport de bugs dédié pour Star Wars Outlaws. Cet outil permet aux joueurs de signaler les problèmes rencontrés en jeu et de suivre l’avancement des correctifs. Sur le site de Bug Reporter, chaque joueur peut consulter les bugs déjà signalés, voter pour ceux-ci ou en ajouter de nouveaux. Ubisoft s’engage à mettre régulièrement à jour ce tableau pour tenir la communauté informée.

Outre ces améliorations, de nombreuses options d’accessibilité viennent enrichir Star Wars Outlaws, comme de nouveaux réglages de caméra et des ajustements de commandes. Et les joueurs peuvent déjà se préparer à une quatrième mise à jour, prévue le 21 novembre, qui promet d’être l’une des plus riches avec encore plus de nouvelles fonctionnalités. Pour retrouver l'intégralité des changements, c'est par ici.

Source : Ubisoft