Le 21 novembre marque une date clé pour Star Wars Outlaws. Le jeu arrive sur Steam et s’offre son premier DLC narratif, Wild Card. Mais ce n’est pas tout. Massive Entertainment prépare une mise à jour majeure qui promet de transformer l’expérience de jeu. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Des combats plus dynamiques et précis pour Star Wars Outlaws

L’un des points forts de cette mise à jour est la refonte du système de combat. Les affrontements seront plus tactiques et gratifiants. Les headshots, par exemple, offriront une meilleure récompense. Autre nouveauté : les ennemis les plus résistants auront des points faibles, à viser pour infliger des dégâts massifs.

Les animations des ennemis ont aussi été retravaillées. Désormais, leurs réactions aux tirs seront plus réalistes, tout comme leurs mouvements lorsqu’ils tombent au combat. Ces améliorations visent à rendre chaque affrontement plus immersif et satisfaisant.

Des armes encore plus stratégiques

Les développeurs ont passé en revue tout l’arsenal du jeu. Résultat, les armes bénéficient de nouveaux réglages qui améliorent leur maniabilité, leurs effets visuels et même leur son. Par exemple, le Ashiga ABR-2 Zato Blaster Rifle aura un schéma de tir totalement revu pour être plus intuitif à utiliser.

Les modules d’armes évoluent également. Le module Power permettra désormais de forcer des ennemis à sortir de leur couverture, tandis que le module Ion augmentera les dégâts infligés aux adversaires étourdis. Ces ajustements encouragent les joueurs à adapter leur style de combat en fonction des situations.

Une autre nouveauté très attendue : les armes récupérées sur les ennemis. Désormais, vous pourrez les garder plus longtemps, même en explorant ou en escaladant. Ce changement donne plus de flexibilité et permet des stratégies à long terme.

Le système de couverture bénéficie aussi d’améliorations. Il sera possible de changer d’épaule manuellement en visant, offrant plus de contrôle sur les déplacements. Les animations ont été fluidifiées, rendant l’utilisation du système de couverture plus agréable et naturelle. L’objectif de ces changements est clair : rendre les combats plus variés, plus immersifs et surtout plus fun. De quoi sauver le jeu et remonter le pente ?

Source : Ubisoft