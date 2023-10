Le titre Star Wars Outlaws est-il en péril ? Une sortie selon le calendrier prévu semble compromise et des rumeurs circulent quant à un possible report du jeu tant attendu.

Il est bien connu que dans l'univers impitoyable du jeu vidéo, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Les dates de sortie peuvent fluctuer, changeant parfois de semaine en semaine, pour s'adapter à la dure réalité du marché. Ou simplement aux contraintes internes du processus de développement pour les équipes de créateurs. Actuellement, notre attention se porte sur Star Wars Outlaws.

En effet, Ubisoft, dans son rapport financier semestriel, a annoncé le report d'un "grand jeu". Celui-ci était originellement programmé pour sortir fin mars 2024. Bien que l'éditeur n'ait pas clairement identifié le titre en question, il est fortement pressenti qu'il s'agisse de Star Wars Outlaws, révélé plus tôt cette année.

Un retard stratégique ?

Ubisoft a témoigné de son optimisme pour la suite de l'année. Mettant en avant la performance exceptionnelle du deuxième trimestre et l'élan positif de ses marques. La société a maintenu ses perspectives de croissance solide de chiffre d'affaires et prévoit un résultat opérationnel d'environ 400 millions d'euros, et ce, même en l'absence de la sortie du "grand jeu" initialement prévu.

La décision de repousser la sortie de ce titre à l'exercice fiscal 2024-2025 a été prise dans l'optique de "maximiser sa création de valeur". Cette décision semble confirmer les rapports de mai dernier. Ceux-ci indiquaient qu'Ubisoft planifiait de lancer son jeu Star Wars Outlaws en monde ouvert début 2024, même si certaines sources avaient déjà émis des doutes sur la réalité de cet objectif, le jugeant probablement trop ambitieux.

Star Wars Outlaws mais pas que...

Ubisoft n'a donné qu'une fenêtre de sortie en 2024 pour Star Wars Outlaws. Ce qui implique qu'un report à l'année fiscale suivante pourrait toujours être en accord avec cette annonce. Le jeu, qui prend place entre L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, propose aux joueurs de s'immerger dans l'univers Star Wars, d'explorer diverses planètes de la galaxie et de vivre des aventures palpitantes aux côtés de Kay Vess et son acolyte Nix, se confrontant aux syndicats du crime galactiques.

Il est important de souligner qu'Ubisoft ne mise pas tout sur une seule carte. L'éditeur a d'autres projets d'envergure dans son portefeuille, à l'instar d'Avatar : Frontiers of Pandora, attendu pour le 7 décembre prochain. Ce blockbuster très attendu pourrait même éclipser l'engouement autour de Star Wars. Le dernier film Avatar a créé une véritable déferlante. C'est bien simple, il s'est hissé à la troisième place des plus grands succès cinématographiques de tous les temps ! Le tout avec avec plus de 2,243 milliards de dollars de recettes mondiales.