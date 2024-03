Quand on pense à Star Wars, on pense généralement à un contenu tout public qui s'adresse aux petits comme aux grands. Mais visiblement pas cette fois pour Star Wars Outlaws.

Ubisoft et Massive Entertainment prévoient de lancer Star Wars Outlaws, un nouveau titre d'action-aventure en monde ouvert, en 2024. Les fuites suggèrent que le jeu pourrait sortir durant la première moitié de l'année, ce qui est une bonne nouvelle pour les fans. Dans le même temps, on peut apprendre que le jeu ne serait finalement pas aussi tout public que cela, contrairement à ce que l'on pourrait souvent penser avec un projet Star Wars. Même si souvent, les jeux ont le droit à un joli PEGI 16 comme ce fut le cas avec Jedi Survivor.

Une classification qui étonne pour Star Wars Outlaws ?

La récente classification du jeu en Corée du Sud par le Game Rating and Administration Committee (GRAC) a attribué à Star Wars Outlaws une notation 19+, ce qui équivaut à un classement M (Mature) par l'ESRB aux États-Unis ou PEGI 18 ici en France. Les classements d'âge sont généralement attribués aux jeux peu de temps avant leur lancement, ce qui laisse présager une sortie imminente pour Star Wars Outlaws.

Des rumeurs antérieures, alimentées notamment par le leaker réputé Tom Henderson, avançaient que le jeu pourrait être lancé au cours du premier semestre de 2024. Si ces informations s'avèrent, les annonces officielles d'Ubisoft ne devraient pas tarder. Le classement potentiellement PEGI 18 chez nous, est tout de même un signal fort sur le contenu futur du jeu. Il faut s'attendre à du sang, des thématiques sombres et pourquoi pas un peu de sensualité et nudité, comme c'est parfois le cas dans les RPG. Notamment du côté de chez CD Projekt (Cyberpunk 2077 notamment).

Un beau projet

Pour mémoire, Star Wars Outlaws est un jeu d'action-aventure en solo à la troisième personne. Le jeu se situe dans un monde ouvert et inclura des éléments de combat furtif et ouvert, de combat en véhicule, de combat spatial, ainsi que des dialogues à embranchements. Le jeu introduit un nouveau protagoniste, Kay Vess, qui est une escroc non-Jedi armé d'un blaster. SW Outlaws se déroule entre les événements de L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi.

Développé pour PS5, Xbox Series X/S et PC, Star Wars Outlaws intégrera des fonctionnalités techniques avancées sur PC, notamment le ray tracing et le support de DLSS 3. Ces améliorations promettent une expérience visuelle de haute qualité pour les joueurs sur cette plateforme.