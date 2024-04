Dans le cadre du développement de Star Wars Outlaws, les créateurs chez Massive Entertainment continuent de dévoiler les détails du monde complexe dans lequel évoluera le joueur. Parmi les nouveautés les plus marquantes, le clan Ashiga, une organisation criminelle fraîchement imaginée pour le jeu, s'annonce comme une addition intrigante à la mythologie Star Wars. C'est ce que l'on peut apprendre via une interview GameInformer.

Star Wars Outlaws enrichit l'univers Star Wars

Le clan Ashiga, établi sur la planète Kijimi, déjà explorée dans Star Wars: The Rise of Skywalker, se distingue par sa structure singulière et son histoire riche. Décrit comme une sorte de fourmilière par John Björling, directeur narratif associé du projet, ce syndicat du crime met en avant les Melitto, une espèce introduite dans The Force Awakens. Ces créatures insectoïdes privilégient les besoins du groupe sur les désirs individuels, suivant une hiérarchie rigide sous la direction de leur chef, nommé Ashiga.

Selon Björling, le clan est à un tournant critique de son histoire, confronté à des désaccords internes sur la direction future à prendre. Cette dynamique ajoute une couche de complexité à leur fonctionnement déjà unique, qui s'inspire de la vie collective des fourmis. Star Wars Outlaws promet ainsi d'introduire une facette inédite et profonde à l'univers étendu de Star Wars, en mêlant exploration spatiale, système de réputation et activités dans un monde ouvert dynamique. Ce nouveau titre, prévu pour une sortie le 30 août sur PS5, Xbox Series X/S, et PC, continue de faire monter l'anticipation avec des bandes-annonces et des révélations régulières sur son contenu.

Avec l'introduction de factions telles que le clan Ashiga, Star Wars Outlaws semble prêt à offrir une expérience riche et immersive. Le tout en apportant des détails sur des éléments que l'on a pu voir dans les films. C'est une très bonne chose pour l'univers étendu de Star Wars et pour l'immersion du joueur.