À mesure que la promotion de Star Wars Outlaws s'intensifie, Ubisoft continue de faire rêver les fans. Si l'on s'en tient aux extraits et aux différents interviews, le jeu semble répondre aux attentes d'une communauté pourtant exigeante. Tout n'est pas rose pour autant puisque le titre est pris dans une nouvelle polémique, après l'annonce d'une mission bonus avec Jabba disponible uniquement dans des versions du jeu vendues plus de 100 euros. L'éditeur a voulu éteindre l'incendie en indiquant que le personnage iconique serait aussi dans l'aventure principale, en insistant sur le côté totalement optionnel de la dite quête. En revanche, tout le monde aura le droit à cet élément attendu de longue date.

Ce jeu implémenté pour la première fois avec Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws connaît actuellement des turbulences, mais le jeu a encore quelques mois pour en sortir. Et après les mauvaises nouvelles sur le prix des éditions ou sur la mission « Le Pari de Jabba », une découverte va redonner le sourire aux fans qui attendent de pied ferme le titre. Les développeurs d'Ubisoft Massive semble avoir bien réviser leurs classiques. Grâce à la description de l'ESRB, l'organisme de classification américain en charge d'évaluer le contenu du soft, on apprend qu'il y aura le mini jeu du Sabacc dans Star Wars Outlaws.

« Au cours du jeu, les joueurs peuvent miser de l'argent lors de parties de Sabacc. Un jeu de cartes similaire au black-jack avec des règles détaillées. Une zone permet aux joueurs de parier sur des courses fantastiques afin de faire avancer l'intrigue » (via l'ESRB). Le Sabacc sera non seulement dans Star Wars Outlaws, mais en plus, il fera partie intégrante de l'histoire. Et c'est une grande première attendue depuis très longtemps, étant donné que ça n'a jamais été vu dans un jeu vidéo ou dans un film avant un récent long-métrage.

Ce jeu de cartes très populaire dans la saga Star Warsienne est souvent mentionné, mais n'a été montré que dans le spin-off Solo: A Star Wars Story. C'est de cette manière qu'Han Solo arrive à obtenir le Faucon Millenium. Si l'on se fie à la description, on devrait peut-être pouvoir remporter des véhicules par ce biais. Un ajout majeur qui devrait atténuer la colère de certains fans vis-à-vis de Star Wars Outlaws. D'autres surprises à prévoir ? Ubisoft Massive a encore le temps de surprendre et surtout de dévoiler au grand jour son adaptation du Sabacc.