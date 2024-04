Julian Gerighty a partagé ces informations prometteuses dans le cadre d'une interview auprès de nos confrères chez Game Informer. Selon son directeur, Star Wars Outlaws s'annonce comme « l'un des jeux les plus cinématographiques de tous les temps ». Le mot est lâché.

Star Wars Outlaws, le jeu, le film ?

Au grand dam d'Ubisoft Massive, Star Wars Outlaws a surtout capté l'attention du public pour les mauvaises raisons à cause d'une polémique autour de son Season Pass. Le titre semble pourtant rassembler beaucoup d'ingrédients prometteurs pour plaire aux fans du vaste univers imaginé par George Lucas. Avec son histoire s'imbriquant habilement entre les films L'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi, la quête de Kay Vess dans le cercle fermé des contrebandiers s'annone excitante. Pour la première fois dans un jeu Star Wars, nous aurons même le célèbre jeu de Sabacc. Les clins d'œil de ce style sont légion pour les fins connaisseurs de cette iconique galaxie lointaine, très lointaine.

Pour rendre encore plus hommage au mythique space opéra, Ubisoft Massive entend mettre le paquet avec son moteur maison Snowdrop. « Nous avons rajouté un tas de nouveautés technologiques pour recréer une expérience digne du cinéma », a indiqué son directeur Julian Gerighty. Il existera d'ailleurs dans le jeu une option permettant de passer en mode « Cinéma ». Cela prendra la forme d'un affichage ultralarge. Son directeur précise à ce sujet que : « cette option fait partie de notre engagement pour faire de Star Wars Outlaws l'un des jeux les plus cinématographiques de tous les temps ». Hellblade 2 en sueur ?

Une nouvelle vitrine graphique pour Ubisoft ?

Après un Avatar: Frontiers of Pandora déjà superbe visuellement, Star Wars Outlaws pourrait mettre la barre encore plus haut. « Graphiquement, nous avons les mêmes superbes effets de lumière, l'attention du détail, et plein d'autres belles choses pour rendre les environnements crédibles », nous dit son directeur. Le prochain jeu d'Ubisoft Massive entend donc exploiter au maximum les capacités du PC et des consoles pour afficher ses plus beaux atours.

« Nous avons des reflets, des effets de post-traitement, du grain de film, du vignettage, etc. Tout ça juste pour recréer cette incroyable expérience cinéma des premiers films ». Reste maintenant à voir comment tournera cette expérience très prometteuse. Nous le saurons le 30 août sur PC, PS5 et Xbox Series. Ou le 27 août pour celles et ceux prêts à allonger les crédits impériaux.