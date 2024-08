Le très attendu Star Wars Outlaws, développé par Ubisoft, continue de révéler ses secrets à mesure que sa date de sortie approche. Si le jeu promet une expérience immersive dans l'univers de Star Wars, certains détails récemment dévoilés pourraient décevoir ceux qui espéraient un gameplay à la GTA dans l'espace.

Un GTA dans l'espace pour Star Wars Outlaws ? Attention !

Des premières impressions partagées par JorRaptor, un créateur de contenu spécialisé dans les jeux vidéo, indiquent que malgré le titre du jeu, Star Wars Outlaws ne permettra pas aux joueurs de tuer ou de voler les civils amicaux. Cette restriction a surpris ceux qui, à l'évocation du terme Outlaws (hors-la-loi), s'attendaient à un jeu où les crimes contre des civils innocents seraient possibles, à l'instar des mécanismes présents dans des titres comme Grand Theft Auto. De quoi décevoir tous ceux qui s'attendent depuis le début à un GTA avec un skin Star Wars.

Cependant, Star Wars Outlaws ne se résume pas à ce seul aspect. Bien que les joueurs ne puissent pas s'en prendre aux civils, le jeu propose tout de même un système de chasse à la prime et de réputation, rappelant quelque peu les courses-poursuites effrénées de GTA. Néanmoins, le directeur du jeu, Mathias Karlson, décrit l'expérience comme une "fantaisie complète" mettant en avant un personnage voleur, tireur d'élite, et débrouillard, ce qui pourrait davantage rappeler un univers à la Red Dead Redemption dans l'espace.

© Massive Entertainment / Ubisoft.

Une liberté malgré tout

Comme nous l'avons mentionné dans notre preview, Star Wars Outlaws offre une grande liberté. Vous pouvez choisir entre l'infiltration et l'action pure pour accomplir les missions. De plus, les dialogues permettent une variété de choix dans les quêtes. Ce qui reste fort appréciable.

En somme, bien que Outlaws ne permette pas d'incarner un hors-la-loi à la manière d'un GTA, il semble offrir une expérience riche et immersive. Puisant son inspiration dans d'autres grands noms du jeu vidéo. Le lancement du jeu est prévu pour le 31 août, et les fans de l'univers Star Wars pourront alors juger par eux-mêmes de cette nouvelle aventure Made in Ubisoft.

Source : JorRaptor