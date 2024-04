Les annonces s'enchaînent autour de Star Wars Outlaws. Or, le jeu d'Ubisoft et Massive Entertainment semble avoir encore beaucoup de choses à nous montrer...

La franchise intergalactique imaginée par George Lucas est plus vivante que jamais dans le champs vidéoludique. Entre les jeux Star Wars Jedi de Respawn Entertainment et l'annonce de Eclipse, développé par les français de Quantic Dream, Star Wars Outlaws se prépare à faire son entrée sur PC et consoles nouvelle génération à l'été 2024.

Plus la sortie de cette nouvelle itération de l'univers Star Wars approche, plus le jeu se dévoile. Mais il promet d'être si vaste qu'il a encore beaucoup de choses à nous dévoiler. Or, GameInformer a justement eu la primeur d'être invité chez Massive, qui développe le titre sous la supervision de l'éditeur Ubisoft, pour une preview qui a du nouveau à nous apprendre en termes de gameplay. Outlaws a de l'ambition, et les équipes veulent nous le faire savoir !

© Massive Entertainment / Ubisoft.

Allumez les moteurs, direction l'espace avec Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws sera l'occasion d'incarner un personnage inédit, Kay Vess, voleuse de renom. Pour une expérience convaincante, les équipes se sont demandé ce que cela impliquait d'être une hors-la-loi dans cet univers. Pour Julian Gerighty, directeur créatif, c'est l'alliance de « furtivité », « combat », « vol » et de « choix pertinents en tant que voyou ». Mais c'est aussi « sauter sur son speeder et aller d'un campement à l'autre ».

Mais qui dit Star Wars, dit aussi vol spatial. Massive élargit l'horizon avec une aventure qui sera stellaire dans Outlaws. Depuis la terre ferme, Kay Vess et Nix nous emmèneront dans un espace bien connu des fans. À bord de son vaisseau, le Trailblazer, l'héroïne et son adorable compagnon navigueront de planète en planète, et de lune en lune. Nous pourrons ainsi poser le pied sur Tatooine, Kijimi, Akiva, ou encore Toshara.

Dans une dynamique de collaboration avec Lucasfilm, le studio Massive a pu concevoir un environnement fidèle à la franchise. Dès lors, le jeu devrait donner un véritable sentiment d'exploration concentré autour d'orbites « pleines de choses à faire ». Des « points d'intérêt » y apparaîtront pour nous guider. Mais l'environnement sera aussi propice à la fouille, quand nous ne serons pas pris dans un affrontement.

Bien qu'étant un open-world, il semblerait que la navigation d'une orbite à l'autre se fasse sous une forme de déplacement rapide. Gerighty explique qu'ils ne souhaitaient pas créer « un espace sans fin ». En ce sens, le passage d'une zone spatiale à une autre se fera par hyperpropulsion. Pour autant, le directeur créatif assure que « le vol spatial sera aussi accessible, amusant et plein d'action que possible ».

En somme, l'aventure spatiale a été pensée en complément de l'aventure terrestre dans Star Wars Outlaws. Ce faisant, Ubisoft semble revoir sa formule traditionnelle pour mieux nous surprendre. Qui plus est, le jeu promet des moments à la hauteur de sa la saga cinématographique. Préparez-vous donc à des combats « épiques » dans l'espace, à découvrir dès le 30 août 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.