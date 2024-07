Star Wars Outlaws n'en finit plus de se montrer et met le paquet avant sa sortie avec une longue vidéo de gameplay. On a le droit à un aperçu du jeu dans un haut lieu de la saga.

Star Wars Outlaws veut mettre des étoiles dans les yeux des fans, et pour l'instant, Ubisoft Massive pourrait réussir son pari. Pour faire monter la sauce avant la sortie, le 30 août 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, nos confrères d'IGN US ont encore pu capturer quelques extraits. Mais la nouvelle vidéo n'est pas entrecoupée d'interviews, il s'agit de gameplay pur avec l'intégralité d'une quête impliquant une bande de Jawa et un Sarlacc.

Star Wars Outlaws s'envole pour Tatooine

Mathias Karlson, game director de Star Wars Outlaws, a révélé que le jeu serait différent des autres productions Ubisoft. Le studio de Massive abandonne l'aspect « Light RPG » au profit d'une progression plus organique. Pour obtenir des capacités et des objets, telles qu'une tourelle laser, il faut se rendre auprès d'experts ou PNJ spécifiques comme les Jawa et accomplir des quêtes. Et c'est justement cette mission qui est présentée aujourd'hui par IGN First.

Pour cette tâche, Kay et Nix embarquent pour l'une des destinations les plus cultes : Tatooine. Une fois là-bas, l'héroïne et son compagnon vont trouver des Jawa. L'un d'eux demande à Kay d'aller récupérer une dent de sarlacc, l'immense créature vermiforme de la saga, en allant directement dans son antre. La jeune femme s'exécute dans l'espoir de repartir avec l'une des récompenses de Star Wars Outlaws.

Il faut voir ce que ça donne pour toutes les missions, mais la volonté de bousculer un peu la formule est louable. On peut également constater le soin apporter à l'ambiance à travers les décors ou la musique. Si ces 10 minutes de gameplay vous font envie, rendez-vous le 30 août pour le lancement officiel de Star Wars Outlaws sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Après Avatar Frontiers of Pandora, Ubisoft s'attaque à un autre gros morceau et n'a pas le droit à l'erreur. Les fans de la licence seront intransigeants.