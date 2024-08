Star Wars Outlaws est gold, ce qui veut dire qu'il sortira bien comme prévu le 30 août 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Il ne reste donc qu'une dizaine de jours avant de pouvoir embarquer dans un nouveau voyage intergalactique en compagnie de Kay Vess et Nix. Un jeu assez critiqué par une partie des joueurs, qui n'a pas été emballé par les récents extraits de gameplay. De même, la politique vis-à-vis des DLC en a échaudé plus d'un.

Un contenu gratuit pour Star Wars Outlaws

Avant même la sortie de Star Wars Outlaws, Ubisoft a annoncé différentes éditions, à des prix allant de 79,99€ à 139,99€ sur PS5 et Xbox Series X|S avec des DLC. Et cette révélation a mis le feu aux poudres et a été à l'origine d'une polémique. En cause, une mission avec le légendaire Jabba qui n'est accessible qu'aux versions les plus chères, à 119,99€ ou 139,99€ suivant la plateforme.

Pour tenter d'apaiser les esprits, l'éditeur avait formulé cette réponse. « Pour clarifier les choses, Jabba le Hutt et le Cartel Hutt sont l'un des principaux syndicats de Star Wars Outlaws. Ils feront donc partie de l'expérience pour toutes celles et ceux qui achèteront le jeu. Quelle que soit l'édition. La mission « Le pari de Jabba » est une mission optionnelle supplémentaire avec le Cartel Hutt. Elle sera disponible pour ceux qui achètent le season pass ou une édition du jeu incluant le pass saisonnier ». Quoiqu'il en soit, tous les DLC sortiront avec une première extension de l'histoire à l'automne 2024. On y croisera Lando Calrissian.

À la même période, il y aura de nouveaux cosmétiques en plus de ceux qui seront disponibles au lancement. Pour tous les télécharger, il faut avoir le season pass de Star Wars Outlaws, ce qui n'est pas le cas du DLC gratuit du jour. En effet, jusqu'au 30 septembre 2024, Ubisoft offre la récompense « Finition Commando forestier ». Évidemment, pour en profiter, il faudra avoir le jeu, mais sinon, c'est totalement gratuit. Il suffit d'aller sur la page Star Wars Outlaws et de vous connecter à votre compte Ubi, puis de valider le petit cadeau. Ce skin apparaitra alors dans votre inventaire.

Source : Ubisoft.