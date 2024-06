Star Wars Outlaws dévoile quelques détails croustillants sur son gameplay, et on doit bien admettre que cela donne tout de même envie de l'avoir entre les mains.

Star Wars Outlaws est sur toutes les lèvres depuis sa présentation rapide lors du Summer Game Fest et ses nouvelles vidéos lors de la Ubisoft Forward. L'occasion, notamment, d'en apprendre un peu plus via diverses déclarations. Cette fois, il s'agit d'une interview du directeur créatif par le très sérieux média Entertainment Weekly.

Star Wars Outlwaws s'inspire des meilleurs

Ubisoft annonce que son jeu à venir, Star Wars Outlaws, intégrera un système de notoriété similaire à celui de GTA, offrant une nouvelle dynamique aux fans de l'univers Star Wars. Ce système introduit six niveaux de notoriété, allant de faible à extrême, où les joueurs devront faire face à des chasseurs de primes et à des Death Troopers.

Le directeur créatif Julian Gerighty a expliqué que le jeu proposera un système de réputation où les actions du joueur affecteront ses relations avec différentes factions criminelles. Les missions accomplies pour une faction pourraient détériorer les relations avec d'autres, ajoutant une couche de stratégie et de conséquence à chaque décision prise par le joueur. Par ailleurs, plus les joueurs s'engagent dans des activités criminelles, plus ils attireront l'attention de l'Empire.

Inspiré par le système de recherche de GTA, le jeu introduira des niveaux de notoriété qui détermineront l'intensité des représailles de l'Empire. À mesure que le joueur commet des crimes, il sera pourchassé par des Death Troopers et, potentiellement, par des ennemis encore plus redoutables. Ce mécanisme promet de maintenir une tension constante, poussant les joueurs à évaluer chaque action. Peut être un inquisiteur Sith au dernier niveau ? Surprise !

Outlaws se distingue par son ambition de fusionner l'exploration de l'univers Star Wars avec la liberté et l'interactivité d'un monde ouvert. Les joueurs pourront naviguer entre différentes planètes, s'engager dans des combats spatiaux et terrestres, et choisir leur propre voie dans ce vaste univers.