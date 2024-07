Ubisoft est un éditeur aussi adulé que critiqué. Souvent pointé du doigt pour ne pas prendre de risques par exemple. Les joueurs ne laissent désormais plus que peu de place à l’erreur et il devient aussi difficile de satisfaire le plus grand nombre. On se retrouve alors avec des colères parfois justifiées, mais souvent un poil démesurées. Dernièrement, Assassin's Creed Shadows en a pris pour son grade et ça continue encore pour tout et rien, c’est un triste constat. Désormais, c’est au tour de Star Wars Outlaws d’en prendre plein les gencives puisque les joueurs ne trouvent pas le jeu très beau, pire encore pour certains, il ne devrait pas sortir en l’état.

Star Wars Outlaws est vivement critiqué par les joueurs

Dès sa présentation, Star Wars Outlaws a autant excité que refroidi. Une partie des joueurs semble très clairement ravie de retrouver la licence Star Wars dans un genre différent et surtout sous un angle complètement nouveau, celui d’une hors-la-loi. D’autres sont en revanche plus mitigés voire carrément négatifs. Les critiques vont bon train notamment en ce qui concerne la partie graphique.

Il y a peu, IGN a partagé une dizaine de minutes de gameplay et tout s’est embrasé. Saccades, graphismes clairement pas à la hauteur, effets visuels ratés… les commentaires négatifs se sont multipliés, la vidéo a même plus de dislikes que de likes, ce qui signifie que la réception est plutôt mauvaise. IGN a par ailleurs précisé sous la vidéo qu'il y avait visiblement un problème et que cette dernière ne se lançait pas avec la meilleure qualité possible. Mais rien n'y fait, les joueurs ne sont pas convaincus.

La vidéo d'IGN qui pose problème aux joueurs

Ubisoft a pris la parole et apporte une réponse claire et nette

Des réactions nombreuses qui ont beaucoup fait parler jusque dans les bureaux d’Ubisoft. À tel point d’ailleurs que la question d’un report a été mise sur la table. C’est lors d’une conférence avec les actionnaires que l’entreprise a dû s'expliquer. Il a été demandé à Ubi de s'exprimer au sujet de ces récents retours négatifs. Le directeur financier d’Ubisoft s’est alors montré rassurant en affirmant que Star Wars Outlaws était un monde ouvert dense et détaillé et que « le niveau de qualité de l’univers et de l'expérience est vraiment très élevé ».

Il ajoute que l’on devrait par ailleurs voir prochainement davantage de contenu qui prouvera que le jeu est de « très haute qualité » et que l’on pourra avoir un aperçu de « la profondeur du monde ouvert, un élément clé de la promesse de pouvoir explorer une galaxie composée de plusieurs planètes ».

Par ailleurs, lorsqu’il a été demandé si le jeu serait repoussé pour être peaufiné, le directeur financier a répondu par la négative. Ubisoft a pris sa décision, « le jeu est gold, donc la date est bien confirmée pour le 30 août », a martelé le représentant d’Ubisoft.

C’est donc acté, Star Wars Outlaws sortira bien dans quelques semaines sur PS5, Xbox Series et PC. Aucun report et aucun retard ne semble être prévu. Maintenant, on patiente un peu, comme l’a précisé le Directeur Financier d’Ubisoft, on devrait en voir plus prochainement, peu avant la sortie donc. Wait and see.

Source : Ubisoft, IGN