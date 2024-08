Star Wars Outlaws sort officiellement aujourd'hui, vendredi 30 août 2024, sur PS5, Xbox Series X|S et PC. De notre côté, on l'a déjà passé en revue et il a fait voyager notre Geralt. Il a écopé d'un joli 8/10. Malgré des défauts évidents, Ubisoft Massive a fait des efforts pour créer un monde ouvert plus mesuré. Et les équipes ont surtout témoigné de leur amour pour la licence de George Lucas. L'un des jeux « les plus beaux et les plus immersifs » de la franchise à ce jour. Beaucoup de positif donc, mais depuis quelques heures, il y a un très gros point négatif pour certains.

Des joueurs perdent leur sauvegarde de Star Wars Outlaws

Si vous avez planifié votre évasion vers une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars Outlaws, bon voyage à vous ! On espère que vous apprécierez la balade aux côtés de Kay Vess et son compagnon Nix. Mais si vous étiez vraiment pressés d'embarquer pour cette nouvelle aventure, vous avez peut-être dépensé sans compter en craquant pour les éditions Gold à 119,99€ ou Ultimate à 139,99€ pour avoir le droit à l'accès anticipé. De cette manière, il était déjà possible de lancer Star Wars Outlaws dès ce mardi 27 août 2024 à 12h00. Sauf qu'une mauvaise surprise fait rager les joueurs actuellement.

Avant le vrai lancement officiel de Star Wars Outlaws, Ubisoft a publié une mise à jour 1.000.002 qui s'est vite transformée en cauchemar pour les joueurs de l'accès anticipé. Dans un e-mail transmis aux possesseurs des éditions Gold et Ultimate, l'éditeur a averti qu'il pourrait y avoir des problèmes et a conseillé de tout recommencer avec une nouvelle sauvegarde. « Il se pourrait que vous rencontriez des problèmes après le récent patch de Star Wars Outlaws. Nous sommes sincèrement désolés pour la gêne occasionnée. Une fois l'installation de la dernière version confirmé, nous vous prions de relancer une nouvelle sauvegarde pour profiter du jeu comme nous l'avions prévu ».

Un contenu gratuit riquiqui pour s'excuser

Et non, il n'y a aucune solution alternative. De ce fait, de nombreux joueurs de Star Wars Outlaws, qui ont démarré avec l'accès anticipé, ont perdu toute leur progression. Ce qui peut représenter plusieurs dizaines d'heures pour certains. Une nouvelle polémique que l'éditeur essaye de compenser avec un contenu gratuit dont personne ne veut pour se faire pardonner. « Pour rendre votre retour dans la Bordure Extérieure un peu spécial, nous vous offrons un bijou Trailblazer ainsi que 100 unités Ubisoft Connect ». Un cosmétique de vaisseau et des crédits Ubisoft Connect, autant dire que ce n'est pas cher payer pour la gêne occasionnée par cette update 1.000.002.

« C'est dommage qu'ils n'aient pas pu simplement déployer un correctif. La compensation est ridicule. Ils auraient pu au moins nous donner du matériel pour améliorer les véhicules et le blaster plus rapidement » explique 00schneider sur Reddit. Un autre membre, Flash__PuP, est découragé. « Cela me donne juste envie de tout arrêter » déclare t-il après avoir perdu 20 heures de jeu sur Star Wars Outlaws.

Source : IGN.