Ubisoft et Massive Entertainment ont beaucoup insisté sur un point s'agissant de Star Wars Outlaws : le jeu va pousser les potards graphiques au maximum. Celles et ceux équipés d'un bon PC pourront donc profiter des dernières technologies en vogue pour accompagner Kay Vess et Nix dans leurs aventures. Mais qu'en est-il plus exactement s'agissant des configurations requises ? Voici tout les détails.

Votre machine pourra-t-elle encaisser le saut en hyperespace dans Star Wars Outlaws ?

Afin de se donner les moyens de ses ambitions graphiques et cinématographiques, Ubisoft Massive n'entend pas y aller de main-morte sur la version PC de Star Wars Outlaws. Il y avait donc de quoi s'interroger quant à des configurations requises très gourmandes ou non. Avant sa sortie le 30 août, le studio lève enfin le voile à ce sujet via le site officiel du géant français. À noter que le titre occupera 65 Go d'espace disque, et qu'un SSD est obligatoire, même pour la configuration minimale.

Celle-ci se permettra de jouer à Star Wars Outlaws en 1080p à 30 FPS avec tous les détails en Bas. Elle demandera une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660/AMD RX 5600XT/Intel Arc A750, ainsi qu'un processeur AMD Ryzen 5 3600/Intel Core i7-8700K et 16 Go de RAM. Pour la configuration recommandée (1080p à 60 FPS avec les paramètres en Moyen), on passe directement sur une carte graphique RTX 3060 Ti/AMD RX 6700 XT et un processeur AMD Ryzen 5 5600X/Intel Core i5-10400. On remarque donc déjà une nette différence entre les deux configurations PC les plus « basses ». La quantité de RAM reste quant à elle à 16 Go.

Pour les configurations Haute et Ultra recommandées par Star Wars Outlaws (1440p/60 FPS avec paramètres en Élevé ; et 4K/60 FPS en Ultra, avec Ray Tracing poussé à fond), les choses deviennent sérieuses (et malheureusement pas accessibles pour tout le monde). Respectivement, il faudra au moins une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080/RTX 4070/AMD Radeon RX 6800 XT, un processeur AMD Ryzen 7 5800X/Intel Core i5-11600K ; et carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080/AMD Radeon RX 7900 XTX couplée à un processeur AMD Ryzen 7 5800X3D/Intel Core i7-12700K. Vous trouvez ces quatre configurations plus en détail ci-dessous, ou via le site officiel d'Ubisoft cité en source.

Source : Ubisoft