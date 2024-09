Star Wars Outlaws est disponible depuis le 30 août 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Et visiblement, le jeu déçoit déjà certains, ce qui a des répercussions sur Ubisoft.

Star Wars Outlaws met des étoiles plein les yeux à certains, tandis que c'est une douche froide pour d'autres. En particulier pour celles et ceux qui ont eu accès anticipé. En raison d'un bug fatal, des joueuses et joueurs ont perdu toute leur progression. Ce qui représente parfois des dizaines au compteur puisque l'early access a permis de démarrer l'aventure trois jours avant la sortie officielle. Malheureusement, Ubisoft n'a pas pu proposer de correctif et a simplement indiqué aux personnes touchées de reprendre une nouvelle sauvegarde. Un contenu gratuit a été distribué pour se faire pardonner, mais ça n'a rien arrangé.

Star Wars Outlaws inquiète déjà et ça se répercute sur Ubisoft

L'accueil de Star Wars Outlaws est pour le moment mitigé. Si le Metacritic n'est pas alarmant avec un score de 76/100, Ubisoft s'attendait peut-être à plus. En revanche, si l'on regarde l'avis des joueurs, c'est beaucoup moins glorieux puisque le titre de Massive n'obtient que 4,6/10. Une note à relativiser en raison des nombreuses 0 ou 1 qui s'apparent davantage un review bombing de la part d'un certain nombre d'utilisateurs. Mais il semblerait que Star Wars Outlaws ait fait chuter encore Ubisoft en bourse avec une perte dépassant les 10% quelques jours après le lancement.

Et c'est la cata étant que donné que l'action, qui a déjà reculé de plus de 30% depuis le début d'année, a atteint son niveau le plus bas depuis 2015. Est-ce entièrement la faute de Star Wars Outlaws ? Non comme on peut le voir, mais la baisse après le lancement du jeu est bien réelle et serait donc directement liée. Le bureau d'études UBS s'est d'ailleurs dit préoccupé de voir les notes attribuées par les joueurs, et pensent que l'objectif initial des 10 millions de ventes est compromis. Pour sa part, la holding JPMorgan estime que Star Wars Outlaws pourrait se vendre à hauteur de 5,5 millions durant l'exercice fiscal 2024-2025, qui se termine le 31 mars 2025, contre 7,5 millions lors de leur première prévision.

Si l'accueil mitigé est une explication, Ubisoft subit aussi peut-être le contre-coup d'une annonce récente. La société va perdre son indice boursier Stoxx Europe 600 d'ici le 23 septembre prochain, ce qui n'a pas dû jouer en la faveur de l'éditeur. Pour le moment, Ubi n'a pas communiqué sur les performances de SW Outlaws à son lancement sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Source : Google Finance.