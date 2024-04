Star Wars Outlaws s'annonce comme un ajout majeur au catalogue d'Ubisoft. La vision du géant français de la galaxie lointaine, très lointaine, a l'air plutôt convaincante. Nous avons d'ailleurs pu voir qu'elle se permettra des clins d'œil appuyés à l'œuvre de George Lucas. Mais certaines nouvelles viennent toutefois tempérer l'engouement des fans.

Comme un mauvais pressentiment sur Star Wars Outlaws ?

Puisque Star Wars Outlaws place son intrigue entre les films l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi, commençons par les nouvelles peu réjouissantes. Tout d'abord, le jeu demandera une connexion Internet obligatoire pour son installation, tant sur PC que sur PS5 et Xbox Series. Malgré l'existence d'une version physique, la galette seule ne suffira pas à installer cette vaste galaxie sur votre machine. Outre un fort probable patch Day One, la connexion Internet obligatoire servira en effet à faire office de DRM pour vérifier la validité de votre copie. Un problème qui n'en est plus tout à fait un de nos jours, mais qu'il convient de relever.

Ensuite, et il fallait malheureusement s'y attendre : Star Wars Outlaws arrivera avec un Season Pass. Avec l'édition de base à 70 euros, les joueurs n'auront accès qu'à l'aventure principale. À partir de l'édition Gold tarifée à 109,99 euros, ils débloqueront également le Season Pass, ainsi qu'un accès anticipé au jeu de trois jours. Même constat pour l'édition Ultimate, au prix assez salé de 129,99 euros et comprenant des goodies supplémentaires. Le Season Pass comprend de son côté deux DLC majeurs qui offriront leur lot de nouvelles histoires, quêtes et zones. Au lancement, le Pass permettra enfin l'accès à une mission exclusive centrée sur Jabba le Hutt, ainsi que des éléments cosmétiques adressant un clin d'œil appuyé au raid de Kessel en moins de 12 parsecs par Han Solo.

Un jeu aux ambitions « Massive », malgré des nouvelles un peu moins réjouissantes ? © Ubisoft

Le retour de quelques têtes connues

On poursuit la visite du vaisseau cargo par des informations un peu plus positives pour Star Wars Outlaws. Le titre développé par Massive Entertainment et porté par le convaincant moteur Snowdrop entend vraiment se placer dans le canon de ce vaste univers. Dans le trailer annonçant sa date de sortie, nous pouvions d'ailleurs voir Han Solo (pas au meilleur de sa forme, vous en conviendrez), ainsi que justement Jabba le Hutt.

Il ne s'agira clairement pas des seules références à Star Wars et à son cercle de contrebandiers. Une autre référence au personnage iconique incarné à l'origine par Harrison Ford devrait faire son apparition. Qi'ra, jouée par Emilia Clarke dans Solo: A Star Wars Story, serait également de la partie. Malheureusement, l'actrice ne devrait en principe pas reprendre son rôle pour le jeu. Au vu des derniers trailers, Star Wars Outlaws semble en tout cas montrer un certain potentiel. Nous pourrons mieux nous en rendre compte à partir du 30 août sur PC, PS5 et Xbox Series en compagnie de Kay Vess et de l'adorable Nix. Ou le 27 août, pour celles et ceux prêts à allonger les crédits impériaux pour les autres éditions du jeu.