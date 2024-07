De plus en plus de jeux modernes font en sorte de présenter de nombreuses options d'accessibilité, pour permettre au plus grand monde d'en profiter. Star Wars Outlaws ne fera pas exception, comme Massive Entertainment le détaille dans un article de blog dédié et fourni à ce sujet.

La galaxie de Star Wars Outlaws accessible à tout le monde

Alors que Star Wars Outlaws a reçu le fameux statut Gold début juillet, indiquant que le titre est a priori prêt à être commercialisé, Ubisoft lance à plein régime la machine de la communication autour de ce jeu très attendu développé par Massive Entertainment. Le géant français semble avoir dépensé sans compter sur ce terrain, avec le budget marketing le plus... massif de son histoire. Même si cela ne garantit pas son succès, tout du moins son premier jeu estampillé Star Wars semble être bien entouré. Tel sera notamment le cas s'agissant de ses très nombreuses options d'accessibilité. Le titre devrait donc être accessible au plus grand monde.

Star Wars Outlaws proposera en effet un large panel d'options de ce type, comme un contraste élevé, un curseur pour le Champ de Vision, des réglages pour le flou de mouvement, la profondeur de champs, l'aberration chromatique ou les secousses d'écrans. Des sous-titres entièrement réglables (taille, couleur, fond) sont également au rendez-vous. Le jeu supportera différents paramètres audio comme 5.1, 7.1 ou encore ATMOS. La visée par gyroscope et le retour haptique de la manette PS5 DualSense seront également supportés.

Enfin, quelques options de gameplay viendront fluidifier l'action/la navigation et limiter le nombre de touches à activer en ce sens. Nous pouvons notamment citer un voyage rapide entre diverses destinations, saisie automatique de rebords, une escalade garantie sans chutes, ou encore une esquive automatique en pilotant un speeder. Vous pouvez trouver la liste complète des options d'accessibilité qui seront disponibles sur Star Wars Outlaws le 30 août sur PC, PS5 et Xbox Series ci-dessous, traduites de l'anglais par nos soins.

Liste complète des options d'accessibilité détaillées par Ubisoft Massive

Options d'accessibilité visuelles dans Star Wars Outlaws

Paramètres de contraste élevé : supprimez toutes les couleurs de l'arrière-plan dans Star Wars Outlaws, appliquez des couleurs aux éléments de jeu importants (par exemple, surfaces alliées, hostiles conscientes/inconscientes, interactives), et avec un choix de couleurs et de transparence.

Paramètres pour les daltoniens accessibles à dessein dans la mesure du possible.

Intensité visuelle configurable via une gamme de paramètres, notamment le tremblement de l'écran, la profondeur de champ, le flou de mouvement (général, caméra et par objet) et l'aberration chromatique.

Angle de vue (FOV) configurable séparément par défaut et pendant la visée.

Audio

Pas de dépendance audio : les informations importantes sont communiquées par d'autres canaux en plus du son.

Sous-titres pour les dialogues et les discussions en arrière-plan dans Star Wars Outlaws, avec noms des locuteurs et flèches directionnelles facultatives, ainsi que taille, arrière-plan et couleurs configurables.

Plage dynamique configurable pour contrôler la différence de volume entre les sons les plus forts et les plus faibles.

Choix de canaux audio – stéréo, 5.1, 7.1, 7.1.4 (prise en charge des haut-parleurs ATMOS).

Curseurs de volume séparés pour le maître, la musique, les effets, la voix, les cinématiques, le contrôleur et la narration du menu.

Mixage audio dynamique avec des règles pour garantir qu'il n'y a pas trop de sons joués en même temps, par exemple en supprimant du mixage les sons de moindre priorité lors des cinématiques ou pendant les dialogues, et les sons des armes ennemies priorisés en fonction du niveau de menace ; et audio – baisse de niveau pour les sons persistants tels que les moteurs de speeder et de navire.

Descriptions audio pour les cinématiques : une voix-off facultative décrivant ce qui se passe visuellement (en anglais uniquement).

Indices audio de position indiquant la direction des opportunités de découverte à proximité, telles que le butin ou les quêtes secondaires.

Contrôles

Marche automatique pour continuer à avancer jusqu'à ce qu'un bouton soit enfoncé dans Star Wars Outlaws.

Le PC prend en charge le clavier et la souris, la manette et le clavier virtuel via le mode fenêtré.

Remappage du clavier et de la souris

Préréglages de la manette

Sensibilité réglable individuellement sur la souris, la manette, la vitesse de la caméra, le tir à la hanche, le speeder et le vaisseau.

Inversion de caméra sur les axes X et Y, configurable séparément pour les véhicules à pied, les speeders et les vaisseaux.

Zones mortes configurables – intérieures et extérieures pour les deux sticks.

Intensité de retour haptique (Dualsense uniquement).

Visée par mouvement (Dualsense uniquement) : visez à l'aide du gyroscope du contrôleur, avec des paramètres d'inversion, de sensibilité, de force de lissage et une option de visée permettant d'utiliser le roulis pour un aspect horizontal.

Alignez automatiquement la caméra sur l'horizon et la direction du mouvement.

Activer/désactiver le sprint.

Contrôle précis de la force des vibrations, avec des curseurs pour chaque type d'informations (par exemple armes, mêlée, Nix, dégâts).

Paramétrage du maintien d'une commande par pression ou activation – un paramètre global qui affecte un large éventail de commandes du jeu.

Furtivité et Combat

Plusieurs préréglages de difficulté avec un paramètre « histoire » extrêmement indulgent dans Star Wars Outlaws.

Paramètres de difficulté individuels pour la difficulté de l'ennemi, la santé du joueur et la difficulté recherchée

Bascule d'assistance à la visée, forte par défaut

Possibilité de maintenir plutôt que d'appuyer à plusieurs reprises pour tirer le blaster.

Différents styles de jeu pris en charge grâce aux modes de tir blaster déverrouillables

Fonction de montée d'adrénaline pour permettre de cibler les ennemis avec une faible précision et une faible pression temporelle.

Option de rechargement automatique parfait.

Aides furtives : détection de menace, icônes de sensibilisation et visualisation des pas de l'ennemi (activé par défaut mais peut être désactivé)

Navigation dans Star Wars Outlaws

Voyage rapide entre les lieux découverts.

Escalade en toute sécurité – impossible de tomber accidentellement.

Saisie automatique des rebords, sans trop longues distances à sauter.

Lutte simple avec de grandes zones de frappe et descente automatique.

Évitement automatique des objets et protection des rebords à pied et en speeder.

Régénération de la santé pour les dommages environnementaux causés par les speeders.

Les marqueurs de carte du monde peuvent être activés de manière permanente.

Espace

Les dommages causés par les collisions avec des objets peuvent être désactivés.

Les étourdissements des armes ioniques peuvent être désactivés.

Redressement automatique pour ramener automatiquement le navire à l'horizon.

Accélérateur incrémentiel – appuyez vers le haut/bas au lieu de maintenir.

Choix entre maintenir ou basculer pour augmenter la vitesse et tirer.

Style de combat flexible comprenant une aide à la visée puissante et un mode poursuite pour ajuster la vue et la vitesse pour suivre les cibles.

Considérations sur le mal des transports dans Star Wars Outlaws grâce à la conception des manœuvres ennemies et aux ajustements de vitesse.

Mini-Jeux

Paramètres de difficulté individuels pour le timing, la précision et le niveau d'assistance visuelle pour chaque mini-jeu.

Nix

Indices vocaux et visuels supplémentaires de Nix pour les ennemis proches, le butin, etc.

Les ordres donnés à Nix permettent des interactions, des vols à la tire, des attaques et des ramassages automatisés, y compris en mode furtif, à travers de vastes zones cibles de faible précision.

Menus et ATH