Comme très souvent, les joueurs vont trop vite en besogne. Et quand il s'agit d'une célèbre licence c'est encore pire, preuve en est l'annonce et le teasing tout récent sur le jeu Star Wars de chez Ubisoft. On vous en parle d'ailleurs au sein de cette news toute récente. D'abord revenons un peu sur l'annonce en elle même :

Star Wars chez Ubisoft, il ne faut pas trop s'emballer

À l'occasion du passage à la nouvelle année, Julian Gerighty, Creative Director chez Ubisoft s'est fendu d'un tweet qui avait de quoi créer un certain remue-ménage :

Bonne année à vous tous.

L'année 2023 va être énorme pour nous.

Le message est tout simple, pour autant les joueurs ont directement fait une mauvaise interprétation du tweet en comprenant "le jeu Star Wars d'Ubisoft va sortir en 2023" ce qui n'est en fait pas du tout exact. Plus tard Gerighty a en effet ajouté la précision suivante :

Cela semble avoir suscité un certain intérêt !

Pour être clair, je voulais dire que 2023 sera énorme pour nos équipes qui construisent notre jeu (dont vous pourriez faire partie !). Pour les nouvelles officielles, gardez un œil sur @Ubisoft !

Il y a donc très peu de chances que le jeu sorte en 2023 et cette année risque d'être une grosse année pour l'équipe de développement (forcément avec un titre de cet acabit). Comme quoi il vaut mieux éviter de surinterpréter une citation au risque d'être amèrement déçu.

Pour le moment on ne sait strictement rien de ce fameux jeu Star Wars secret si ce n’est qu’il est principalement développé par Massive Entertainment ( The Division) et que ce sera un open world. Après il est possible de tout imaginer : RPG, FPS, jeu d'action... On ne sait même pas à quel endroit de la chronologie le titre va se situer. Sous l'Empire ? Pendant la Guerre des Clones ? Pendant l'Ancienne République ? À vous de voir.

De votre coté, que souhaitez-vous pour ce mystérieux jeu Star Wars de chez Ubisoft ?