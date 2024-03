La collection classique Star Wars Battlefront, très attendue par les fans de la saga a connu un lancement plutôt catastrophique, enchaînant les problèmes techniques et les plaintes des joueurs. Heureusement, l'équipe de développement d'Aspyr a pris les choses en main et a récemment annoncé une mise à jour majeure, intitulée Update I, maintenant disponible sur Steam et en attente de certification pour les consoles PlayStation, Xbox et Nintendo. Voilà ce que l'on sait.

La nécessité d'une mise à jour sur Star Wars Battlefront Collection

Depuis le lancement, les joueurs ont été confrontés à de multiples problèmes allant de crashs inattendus à des dysfonctionnements dans les contrôles de jeu, affectant gravement l'expérience multijoueur en ligne et l'immersion dans l'univers Star Wars. Ces problèmes ont rapidement terni la réputation du jeu, rendant ce patch non seulement bienvenu mais essentiel pour la survie de la collection.

Multijoueur :

Correction de crashs liés aux messages clients et améliorations des sélections de serveurs.

Les jeux verrouillés par mot de passe ne s'afficheront plus dans l'option de match rapide.

Schemas de contrôle :

Amélioration de la stabilité dans les menus et corrections apportées à l'utilisation de la souris et du clavier dans les modes de conquête.

Options de personnalisation des contrôles visuels, comme l'inversion de l'axe Y et la modification des configurations de joystick.

Visuels :

Corrections de divers problèmes d'affichage et de textures sur les cartes, ainsi que des animations et effets visuels des personnages.

Mode Assaut Héroïque :

Rééquilibrage des capacités de Asajj Ventress et corrections des animations et pouvoirs de Kit Fisto.

Audio :

Résolution de problèmes liés aux effets sonores et à la musique de fond sur certaines cartes.

Autres corrections :

Résolution de problèmes de verrouillage du jeu, de collisions sur les cartes et de la gestion des renforts.

Cette mise à jour était cruciale pour Aspyr et pour la collection Star Wars Battlefront. Les corrections apportées semblent prometteuses et devraient grandement améliorer l'expérience des joueurs. Cependant, il reste à voir si ces changements seront suffisants pour redorer le blason du jeu et satisfaire la communauté. Les développeurs continuent de travailler sur des ajustements et planifient déjà une Update II, tout en encourageant les joueurs à rapporter tout bug ou comportement inattendu. Seul le temps dira si Star Wars Battlefront Classic Collection peut réellement rebondir après un départ aussi chaotique.