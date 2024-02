Après un passage à vide et une qualité assez médiocre, les jeux Star Wars ont réussi à reprendre du poil de la bête, notamment avec Fallen Order, sa suite Jedi Survivor et très bientôt Outlaws chez Ubisoft. Mais au milieu de tout cela, il semble qu'un autre titre, pour l'instant inconnu, soit en préparation. Une nouvelle fois, c'est l'insider toujours bien informé Tom Henderson qui nous en dit un peu plus. Voilà ce que l'on peut apprendre. On vous prévient, cela fait monter la pression.

Un autre Star Wars en développement ?

Alors qu'un utilisateur Twitter se plaignait avec humour de ne pas avoir droit à un Star Wars Battlefront 3 chez EA, Tom Henderson a répondu que Respawn (studio derrière Jedi Survivor) était en train de préparer une expérience solo Star Wars que les fans attendent depuis longtemps. « Non, mais Respawn est en train de préparer une expérience Star Wars en solo que beaucoup de gens veulent depuis longtemps. » Maintenant la question qui se pose est la suivante : à quoi faut-il s'attendre ?

Conformément aux attentes des joueurs, ce projet pourrait être centré sur The Mandalorian mais pourrait aussi être lié à Boba Fett, rappelant le projet annulé de Visceral Games, Star Wars 1313. Pour rappel, ce jeu basé sur le plus célèbre des chasseurs de prime était attendu par beaucoup de monde et son annulation avait été un petit bouleversement dans le cœur de nombreux fans.

Beaucoup de jeux en route

Notons aussi que des offres d'emploi de l'année dernière suggèrent que le jeu pourrait s'inspirer de Star Wars: Dark Forces et Jedi Knight: Dark Forces 2, laissant présager une suite à ces titres légendaires. Tout est en fait possible mais ce qui étonne, c'est la mention d'Henderson sur l'attente des joueurs. Il n'y a pas vraiment des milliers de possibilités à ce niveau et 1313 et Dark Force 3 sont en haut du podium.

En parallèle, plusieurs autres titres sur la franchise sont en développement. SW Outlaws, développé par Massive Entertainment, est prévu pour cette année fiscale. Le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic est apparemment en cours chez Saber Interactive. Respawn travaille également à adapter SW Jedi Survivor sur Xbox One et PS4. De plus, Bit Reactor développe un jeu de stratégie sous la direction de Greg Foerscth, directeur artistique de XCOM 2. On peut aussi bien évidemment citer SW: Eclipse chez Quantic Dream qui est encore très mystérieux.