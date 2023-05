Si on sait que l'éditeur francophone Ubisoft souhaite actuellement se concentrer sur Assassin's Creed pour remettre l'église au milieu du village, il ne faut pas oublier non plus que l'entreprise a dans ses cartons un gros jeu Star Wars. Et la bonne nouvelle du jour c'est que celui-ci serait en fait beaucoup plus avancé que prévu. Assez pour une sortie prochaine ?

Le Star Wars d'Ubisoft donne des nouvelles

Le média Kotaku a appris que le jeu en monde ouvert de l'éditeur français Ubisoft vise actuellement une date de sortie prévue au début de 2024 alors que l'on ne sait pour l'heure absolument rien sur le jeu. Une bonne nouvelle pour les amateurs de la saga de George Lucas car cela voudrait dire que nous aurions bientôt le droit à une bande annonce. À ce niveau il y a fort à parier que l'on puisse avoir quelque chose à se mettre sous la dent lors du Summer Game Fast, qui remplace l'E3 complétement cette année.

Révélé pour la première fois au début de 2021 , Project Helix, tel qu'il est connu en interne, est en cours de développement avec Massive pour studio principal. Pour mémoire, on doit à Massive les TPS The Division 1 et The Division 2. Partant de constat, on pourrait penser que le jeu Star Wars serait nécessairement un TPS aussi sauf que le directeur créatif Julian Gerighty avait expliqué à l'époque que le jeu Star Wars serait un nouveau point de départ pour le studio et un projet totalement différent. Reste à savoir jusqu'à quel point.

Le Star Wars d'Ubisoft c'est quoi ?

Toujours selon Kotaku deux sources expliquent que le jeu semble susceptible d'inclure une certaine forme de voyage spatial interplanétaire Pour le reste on ne sait pas grand chose de plus, il devrait s'agir d'un titre Star Wars d'aventure sans plus de précision. D'après les dites sources l'objectif de la société est de sortir le jeu au cours de l'exercice fiscal en cours mais que cela est trop ambitieux. Par conséquent il vaut mieux s'attendre à une sortie au cours de l'exercice suivant (qui s'étend d'avril 2024 à mars 2025). Mais l'œuvre avance bien et dans l'ensemble tout semble se dérouler comme sur des roulettes. Une belle lueur d'espoir pour Ubisoft.

De votre coté, que souhaitez-vous pour ce jeu Star Wars de chez Ubisoft ? Et surtout quel type de personnage aimeriez-vous incarner ?