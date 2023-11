En ce moment, des rumeurs contradictoires circulent concernant le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic. Toutefois, la situation ne semble pas aussi désespérée qu'on aurait pu le craindre initialement.

Le remake tant attendu de Star Wars: Knights of the Old Republic Remake un classique de 2003, fait l'objet de révélations contradictoires sur son développement. Alors qu'il y avait des indications suggérant son annulation, la réalité semble finalement différente.

Star Wars Kotor Remake, toujours en développement ?

Selon le journaliste réputé Jason Schreier, le projet serait encore en cours, malgré des déclarations contraires. Jeff Grubb a affirmé récemment qu'aucun studio ne travaillait actuellement sur le jeu. "Pour être clair, ce jeu n'est actuellement pas en développement", a-t-il déclaré dans son dernier live stream Game Mess Mornings. Il a ajouté que Sony s'était distancé du projet et avait supprimé toute mention de Star Wars Knights of the Old Republic de ses réseaux sociaux et YouTube, ce qui semblait confirmer l'arrêt du projet.

Cependant, d'après Jason Schreier de Bloomberg, la situation pourrait être moins catégorique. Deux membres de l'équipe de Saber Interactive, le développeur du jeu, auraient confié à Schreier que le développement se poursuivait. Néanmoins, Schreier précise que la sortie du jeu, ainsi que son état final, demeurent incertains. "Le fait que le jeu soit 'en vie' et 'qu'il sorte' sont deux questions totalement différentes", a-t-il écrit sur les forums ResetEra.

Sur X (anciennement Twitter), Schreier a également indiqué qu'il ne pouvait pas garantir que le remake de KOTOR sortira, effectivement. "Je ne peux pas affirmer que le remake de KOTOR sortira, mais oui, deux personnes chez Saber Interactive m'ont confirmé qu'elles y travaillent encore, en dépit des récentes rumeurs suggérant le contraire. (Saber a repris le projet d'Aspyr l'année dernière, selon ce que Bloomberg avait rapporté à l'époque). Bref, il ne faut pas perdre espoir.

Du projet Star Wars à la pelle

Quoi qu'il arrive, ce ne sont pas les projets Star Wars qui manquent. Outre ceux qui arrivent en 2024, comme le prochain Ubisoft, on peut citer le jeu de stratégie de Bit Reactor en cours de développement avec Respawn Entertainment. Le studio Bit Reactor est composé d'anciens membres de l'équipe de XCOM et Civilization. On peut donc s'attendre à un jeu tactique du genre. Il y a aussi Star Wars Eclipse, développé par Quantic Dream qui reste tout aussi mystérieux. Et visiblement aussi un autre titre, cette fois un FPS qui est dirigé par Respawn Entertainment. Il semble y en avoir pour tout le monde.