Baptisé Deathtroopers: A Star Wars Horror Story, ce jeu est disponible gratuitement sur Itch.io. Il sort définitivement de l'ordinaire par rapport à ce que l'on connaît des adaptations vidéoludiques de l'univers de George Lucas. Les fins connaisseurs reconnaîtront toutefois la référence au roman éponyme écrit par Joe Schreiber, publié en 2010.

Dans l'espace de Star Wars, personne ne vous entendra crier

S'inspirant dans une certaine mesure du gameplay de Star Wars Battlefront, Stefano Cagnani y a apporté un twist définitivement horrifique. Comme dans le livre du même nom sorti en 2010, Deathtroopers nous met dans la peau d'un Stormtrooper alors que le vaisseau dans lequel il sert est frappé par un étrange mal. Les autres membres de l'équipage se sont en effet transformés en zombies et autres horreurs mortes-vivantes n'ayant qu'une chose en tête : se gorger de chair (humaine ou extraterrestre, peu importe).

Ce jeu amateur est développé sous l'Unreal Engine 4 et peut être téléchargeable gratuitement via Itch.io. L'expérience se montre cependant courte, le jeu pesant moins de 400 Mo. Il s'agit toutefois d'une création vidéoludique de fan qui a le mérite d'être originale. Cela peut également servir de petite consolation pour les fans déçus par le fait qu'un nouveau jeu Dead Space risque de ne jamais voir le jour. Si le projet vous intrigue, il est enfin possible de récompenser son créateur Stefano Cagnani avec des crédits sonnants et trébuchants.

Avant de tester ce petit jeu Star Wars amateur pas comme les autres, un trailer est par ailleurs disponible. Il est toutefois important de signaler qu'il s'agit d'un jeu d'horreur sous sa forme la plus pure. Les éléments dépeints dans Deathtroopers s'avèrent particulièrement graphiques et l'ambiance oppressante. Les âmes sensibles devraient donc de préférence s'abstenir.