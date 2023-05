S’il fait débat sur PC, Star Wars Jedi Survivor reste un très gros jeu et une bien belle réussite, en témoigne d'ailleurs notre test. Les fans de jeu d’action-aventure généreux et / ou de l’univers Star Wars peuvent y aller les yeux fermés.

Le jeu est actuellement disponible sur PS5, PS4, PC et Xbox One mais aussi sur Xbox Series X et S. C’est d’ailleurs sur la dernière “petite” console de Microsoft qu’une offre alléchante est actuellement proposée par la Fnac.

Star Wars Jedi Survivor à 10€ pour l'achat d'une Xbox Series S

Star Wars Jedi Survivor est en effet affiché à 10€ (au lieu de 80€) pour l’achat d’une Xbox Series S sur le site de la Fnac. Pour en profiter, il suffit d’ajouter le jeu en version digitale à votre panier lors de l’achat de la console ou d’un pack éligible. Pour l’heure, deux formules sont proposées, un pack avec la Xbox Series S seule, et un bundle Xbox Series S avec de gros bonus sur plusieurs jeux ultra populaires : Fortnite, Fall Guys et Rocket League. Notez que la disponibilité des différents pack peut varier que ce soit en ligne ou pour les retraits en magasin.

L'offre Fnac Star Wars Jedi Survivor à 10€ + une Xbox Series S

La Xbox Series S, une excellente console moins cher que la Series X

Petite sœur de la Xbox Series X, la Xbox Series S est une console accessible à petit prix comparé aux autres machines du marché. Elle offre des performances de jeux largement supérieures à la Xbox One / One X (et à la PS4 Pro) et permet notamment de jouer à tous les nouveaux jeux dans des conditions optimales à moindre coup avec par exemple des chargement grandement améliorés ou encore une résolution pouvant aller jusqu'à 1440p en 120fps. Une petite console qui en a sous le coude. Comme sa grande sœur, vous pourrez bien entendu profiter de tout ce que l'écosystème Xbox propose, des applications aux services en passant par l'abonnement Xbox Game Pass qui offre l’accès à des centaines de jeux et toutes les exclusivités de la marque en day one.