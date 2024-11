On ne les arrête plus ! Les patchs d'optimisation pour la PlayStation 5 Pro s'annoncent les uns après les autres. FF7 Rebirth, Asssassin's Creed Mirage, on encore maintenant, Star Wars Jedi Survivor, les jeux s'offrent un bon coup de neuf pour une expérience encore plus impressionnante sur la nouvelle console de Sony. Après avoir déjà passé en revu les nouveautés apportés sur les précédents jeux cités, c'est le tour de celui de Respawn.

Star Wars Jedi Survivor reprend des forces pour la PS5 Pro

Alors que Dragon Age 4 occupe actuellement tout le devant de la scène, Electronic Arts n'oublie pas l'un des ses petits derniers. SW Jedi Survivor accueille ainsi un patch dédié à la PS5 Pro. Dans son communiqué, l'éditeur explique que le jeu vient de recevoir une « une série d'optimisations importantes pour la nouvelle version de la console [de Sony, ndlr] ».

Dans les faits, le dernier né des Star Wars Jedi est loin d'avoir à rougir de ses graphismes. Il nous en a vraiment mis plein les yeux à sa sortie l'année dernière. Pour autant, il promet désormais des performances visuelles encore plus poussées sur PS5 Pro. Les possesseurs de la machine profiteront donc d'une version embellie du titre, et ce sur plusieurs aspects :

Résolutions de base visiblement plus élevées dans les modes Qualité et Performance.

Le mode Qualité conserve une résolution de 4K et des éléments de raytracing, mais passe de 1800p à 2160p.

Le mode Performance s'exécute désormais à une résolution plus élevée de 1800p (upscalée de 1200p) et inclut l'occlusion et les réflexions par raytracing tout en continuant à offrir 60 fps.

Dans l'ensemble, Star Wars Jedi Survivor profitera comme prévu d'une meilleure résolution d'image. De même, la technologie du PSSR va aider à plus de fluidité, même avec une résolution plus grande. On peut certainement se le dire au regard des performances constatée sur PC... cette version optimisée pour la PS5 Pro devrait être la meilleure du jeu à ce jour.