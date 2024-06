Depuis sa sortie l'année dernière sur PC, PS5, et Xbox Series X/S, Star Wars Jedi Survivor a captivé de nombreux joueurs avec ses graphismes époustouflants et son gameplay. Cependant, les versions PS4 et Xbox One, annoncées lors de l'appel aux résultats d'EA en août 2023, n'ont toujours pas de date de sortie précise. Cela pourrait toutefois bientôt changer.

Star Wars Jedi Survivor bientôt sur Old Gen ?

Récemment, le jeu a été classé pour les plateformes de dernière génération au Brésil, ce qui laisse penser que l'annonce officielle de sa date de sortie pourrait être imminente. Cette classification suggère que le développement des portages est en phase finale et que EA pourrait bientôt faire une déclaration officielle. La décision de lancer le jeu sur les consoles de génération précédente pourrait être vue comme une stratégie d’EA pour atteindre un plus large public. Notamment ceux qui n’ont pas encore pu acquérir une PS5 ou une Xbox Series. Cela montre également l’importance de maximiser la durée de vie commerciale d’un jeu en le rendant accessible sur le plus grand nombre de plateformes possible. Même si c'est de moins en moins le cas.

Pour rappel, Star Wars Jedi: Survivor se déroule cinq ans après les événements de Star Wars Jedi: Fallen Order et environ neuf ans avant Star Wars: A New Hope. Le protagoniste, Cal Kestis, continue son combat contre l'Empire Galactique en tant que combattant de la résistance sous les ordres de Saw Gerrera. Le jeu offre aux joueurs la possibilité de manier différentes types de sabres laser et de se battre avec des styles variés, incluant des postures à lame unique, double lame, et trois nouvelles postures permettant de manier deux sabres, de combiner un sabre et un blaster, ou d’utiliser un sabre laser façon Kylo Ren.