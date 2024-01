Star Wars Jedi Survivor a encore des surprises en réserve pour les joueurs, et il vient tout juste de le prouver. On voit que les développeurs prennent encore du soin.

En 2019, la franchise Star Wars a signé son grand retour dans la sphère vidéoludique avec Fallen Order. L'expérience solo fut accueillie à bras ouverts par la communauté, et c'est sans surprise qu'une suite a vue le jour. Jedi Survivor est venu cristalliser le succès de ce renouveau pour la licence, pour le plus grand bonheur des fans. Et justement, malgré sa sortie en avril 2023, le jeu a eu droit à des nouveautés de la part de Respawn.

Calmez vos ardeurs, il ne s'agit pas d'un énorme DLC ou quelque chose dans le genre. Star Wars Jedi Survivor s'est simplement offert une nouvelle update. Dit comme ça, ce n'est pas forcément une grande nouvelle. Néanmoins, gardez bien à l'esprit que ce n'était pas arrivé depuis octobre dernier avec la 7.5. Cette fois, c'est moins massif, mais le jeu n'a peut-être plus besoin d'être aussi peaufiné qu'avant. En tout cas, c'est une bonne raison de s'y mettre si vous ne l'avez pas encore fait. Dans nos colonnes, on a récompensé cette belle aventure par un 8/10.

La question qu'on se pose maintenant, c'est quel avenir attend la série de jeux ? En septembre 2023, Stig Asmussen, l'homme aux commandes de la renaissance de la franchise Star Wars sous l'écurie d'EA, annonçait son départ. Il a chapeauté le développement des deux opus, ce qui ne rassure pas tout le monde vis-à-vis de la suite. Il y aura normalement d'autres titres, avec des « leaders chevronnés de Respawn » pour les mettre sur pied, mais des craintes persistent chez les joueurs. Pour l'heure, il vaut mieux patienter, et se faire un avis le jour venu.

Notes de patch de la mise à jour 8

Voici la liste complète des changements apportés par le patch 8 pour Star Wars Jedi Survivor. Une fois encore, ne vous attendez pas à des modifications massives. On relève surtout des correctifs divers et variés ou des améliorations pour le mode Lent et le ping audio. Mais il y a aussi un nouveau mode de contraste, pour l'accessibilité. Dans tous les cas, ça fait plaisir à voir, d'autant plus que ça fait bien longtemps que le jeu n'a pas eu de mise à jour.