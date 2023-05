Lancement compliqué pour Star Wars Jedi Survivor. La suite de Star Wars Jedi : Fallen Order était particulièrement attendue. Malheureusement, à sa sortie, une bonne partie des joueurs a déchanté. Sur PC, l'optimisation a été particulièrement mauvaise. Pas de gros soucis sur console, même si le titre ne manquait pas de bugs. Face à l'ire des joueurs, Respawn et Electronic Arts travaillent d'arrache-pied pour rectifier le tir. Après un premier patch déployé la semaine dernière, EA annonce l'arrivée d'une nouvelle mise à jour dès aujourd'hui. Bonne nouvelle, celle-ci aussi devrait transformer Star Wars Jedi Survivor. La mauvaise, c'est que les joueurs PC devront patienter quelques jours de plus...

Le patch 4 de Star Wars Jedi Survivor arrive

Sur son compte Twitter officiel dédié à l'actualité de Star Wars, l'éditeur américain annonce l'arrivée d'un patch aujourd'hui sur PS5 et Xbox Series uniquement. Les joueurs PC, eux, devront attendre plus tard dans la semaine pour en profiter. Voici les changements majeurs apportés par cette nouvelle MAJ de Star Wars Jedi Survivor. Une liste non exhaustive, puisque plusieurs autres soucis divers et variés seront également corrigés.

(PC uniquement) Mise à jour du comportement d'occlusion pour le raytracing, réduisant les temps morts.

(PC) Amélioration des performances de certains effets visuels (bientôt sur console).

(PC uniquement) Mise à jour de la gestion des données lors du basculement vers le raytracing, améliorant ainsi les performances hors raytracing.

(PS5 uniquement) Correction d'une inadéquation des valeurs HDR qui entraînait un affichage incorrect des configurations HDR pour les utilisateurs de PS5.

Correction de diverses erreurs de sauvegarde.

Le jeu enfin dans le vert sur Metacritic ?

L'expérience proposée par le studio américain devrait enfin répondre aux attentes des joueurs, surtout sur PC. Respawn ne compte pas s'arrêter en si bon chemin est planche déjà sur d'autres correctifs. Dans son viseur, les problèmes de performance pour les nouveaux CPU i7 et i9, des soucis de raytracing persistants et divers bugs sur PC comme console.

Rappelons que cet épisode nous permet d'incarner une nouvelle fois Cal Kestis après le très apprécié Star Wars Jedi : Fallen Order. Depuis sa sortie, les critiques s'enchaînent contre le jeu à cause de sa technique, au point de faire chuter la note des utilisateurs sur Metacritic. Peut-être que grâce à ce nouveau patch, Star Wars Jedi : Survivor va réussir à se faire pardonner.