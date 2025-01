Dès sa sortie et malgré ses nombreuses qualité, Star Wars Jedi Survivor s'est présenté comme un petit mouton noir s'agissant des performances et de l'optimisation, toutes plateformes confondues. Tant sur consoles que sur PC, le titre était pour certains injouable, et celui a coûté particulièrement cher à Respawn Entertainment, qui a dû se fendre de très nombreux patchs pour lui redonner de la Force. Malheureusement, l'histoire s'est récemment répétée avec l'arrivée de la PS5 Pro. C'est justement là-dessus que la nouvelle mise à jour du jeu se focalise.

Le retour de la Force pour Star Wars Jedi Survivor sur PS5 Pro ?

Comme le lancement de Star Wars Jedi Survivor, celui de la PS5 Pro n'a pas été un long fleuve tranquille. De nombreux jeux censés être spécialement optimisés pour la console, porteurs du fameux label « Enhanced », semblaient en effet connaître l'effet inverse et moins bien tourner que sur sa grande sœur. Tel est notamment le cas du dernier jeu de Respawn Entertainement, souffrant d'énormes problèmes de performances et d'optimisation sur cette dernière.

En novembre, Star Wars Jedi Survivor recevait ainsi une première mise à jour pour améliorer la situation sur PS5 Pro. Deux mois plus tard, voilà qu'un autre patch 1.000.013 se déploie avec le même objectif. Cela passe notamment par une mise à niveau vers la dernière version du PSSR, la technologie d'upscaling boosté à l'IA exclusive à la dernière console de Sony. Le scintillement de certains éléments comme le feuillage ou le brouillard volumétrique reçoivent connaît également quelques améliorations.

Voici ci-dessous la liste plus détaillée des changements apportés par la mise à jour 1.000.013 pour la version PS5 Pro de Jedi Survivor, traduite de l'anglais par nos soins :

Mise à jour vers la dernière version PSSR

Scintillement réduit du feuillage

Amélioration des reflets sur la rivière de Koboh

Scintillement réduit dans le brouillard volumétrique

Source : Reddit