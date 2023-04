Ultra attendu par les fans de Star Wars mais aussi les autres, Star Wars Jedi Survivor a montré le bout de son nez à la presse. Une bonne occasion de découvrir de nouvelles vidéos de gameplay et d'apprendre quelques croustillantes informations.

Star Wars Jedi Survivor semble avoir résolu tous les soucis du premier jeu

Bonne nouvelle et non des moindres, manette en main et coté jouabilité, ce Star Wars Jedi Survivor semble avoir résolu les problèmes de son ainé. Notamment du coté des animations et des mouvements du personnage principal Cal Kestis. Comme le reporte PCGamer on peut ainsi apprendre que les mouvements sont plus fluides et plus impressionnants, notamment au niveau des sauts. La mécanique du Wall Run (possibilité de courir sur les murs) est aussi plus agréable à utiliser et à voir avec une meilleure gestion de la gravité. ENFIN !

C'est mieux et plus grandiose Journaliste de PCGamer

Les environnements semblent aussi plus ouverts et plus grands. Le jeu donne l'impression d'avoir un petit coté God of War 2018 en terme d'exploration et découverte de l'environnement.

Ma démo était centrée sur une seule planète qui faisait facilement deux fois la taille d'une seule carte de Fallen Order

Du combat remanié et plus épique

Auparavant un peu mou, le combat de Star Wars Jedi Survivor semble être aussi de meilleure facture que celui de Falling Order. C'est ce que rapporte videogameschronicle durant son essai du jeu. Cal a maintenant cinq positions de combat à sa disposition pour attaquer/se défendre : simple lame, double lame, un sabre dans chaque main, "crossguard" (comme le sabre de Kylo Ren) et le blaster. Comme l'explique le journaliste, chaque posture est un compromis à faire. Si une posture inflige plus de dégâts mais est plus lente, l'autre attaque plus rapidement mais fait moins de dégâts comme c'est le cas avec le blaster. Visiblement l'usage des pouvoirs est aussi plus "agressif" et permet beaucoup plus de possibilités de victoire. C'est plus intense et épique.

Un scenario qui fait honneur à Star Wars

Si le gameplay est plus convaincant à tous les niveaux, le jeu Star Wars Jedi Survivor semble aussi très qualitatif sur son histoire et ses rencontres. C'est ce qu'explique notamment gamesradar dans son article. Notre arrivée sur une planète et une action dans une ville ont une véritable influence sur l'environnement. De nouveaux magasins ouvrent, des personnages arrivent et de nouvelles opportunités s'offrent aux joueurs. Et surtout les personnages et leurs liens sont bien construits et dignes d'intérêt.

À la fin de ma session, je ne voulais pas arrêter de jouer à Star Wars Jedi : Survivor, ce qui, je pense, en dit long. Il y a tellement de choses à faire et à voir, tellement de nouvelles choses à découvrir, et pourtant aussi tant de fonctionnalités de retour... Je me sentais comme chez moi dans cette suite de Fallen Order. La richesse des nouvelles fonctionnalités, les améliorations sur le gamplay et, évidemment, les nouveaux enjeux narratifs, rend le jeu plus grand/intense et meilleur.

Bref les avis semblent assez unanimes sur ce nouveau jeu de chez Respawn et ça sent très bon aussi bien pour les fans que pour ceux qui veulent profiter d'un jeu d'aventure de qualité. Pour finir on vous laisse sur une longue séquence de gameplay de chez Fextralife.