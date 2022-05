EA et Respawn ont officialisé la suite de Fallen Order sous le nom de Star Wars Jedi Survivor sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Un premier trailer alléchant et des infos accompagnent cette annonce.

Finalement, Electronic Arts et Respawn auront attendu jusqu'aux derniers jours du mois de mai pour annoncer Fallen Order 2. Mais oubliez d'ores et déjà ce titre, le vrai nom du jeu est Star Wars Jedi Survivor.

La suite de Fallen Order, Star Wars Jedi Survivor, officialisée

Après des mois de rumeurs, EA et Respawn Entertainment ont communiqué sur la suite de Fallen Order et tout se confirme. Ce deuxième opus s'appelle bien Star Wars Jedi Survivor et il s'agit bien d'une exclusivité PS5, Xbox Series et PC prévue pour 2023. Des informations dévoilées en avance par le journaliste Jeff Grubb.

Le jeu se déroule cinq après les événements du précédent épisode, et on y retrouvera le protagoniste principal Cal Kestis ains que son fidèle robot BD-1. Un duo qui sera encore pris en chasse par l'Empire. Le titre est toujours développé par Respawn Entertainment (Apex Legends), avec Electronic Arts comme éditeur, et Stig Asmussen (God of War 3) rempile également au poste de directeur.

Nous avons commencé à travailler sérieusement dessus avant même d'avoir bouclé Jedi Fallen Order avec des idées de ce que pourrait être le deuxième jeu. Beaucoup de choses de Jedi Fallen Order ont été mises de côté. Des éléments que nous voulions implémenter dans la suite. Certains de ces éléments concernent des positions de combat supplémentaires, la direction que nous allons prendre avec l'histoire, la façon dont Cal et l'équipe vont évoluer et grandir, et la manière dont nous allons aborder les mondes et les niveaux du jeu. Les développer et les rendre plus vivants qu'ils ne l'étaient précédemment. Stig Asmussen, directeur de Fallen Order et Jedi Survivor.

L'abandon du sous-titre Fallen Order n'est pas anodin.

Le jeu est axé sur la survie. C'est pour cette raison qu'il s'appelle Jedi Survivor. Les temps sont durs, Cal et son équipage font tout ce qu'il faut pour rester en vie. Cela peut vouloir dire qu'ils tisseront des liens avec des personne qui, en d'autres temps, auraient pu être considérées comme louches.

Un vrai jeu de nouvelle génération

Dans une interview pour starwars.com, Stig Asmussen a expliqué les améliorations apportées par la nouvelle génération. En particulier avec la PS5 et sa manette immersive DualSense.

Je pense que la chose la plus importante est le ray tracing, ou l'éclairage. Cela nous permet d'avoir constamment un éclairage en temps réel avec une fidélité qui dépasse tout ce que nous avions produit auparavant. Puisque c'est en temps réel, nous pouvons voir de manière immédiate les changements lorsque nous ajustons les lumières. Cela signifie que nous avons davantage de temps pour peaufiner, itérer, et que nous pouvons obtenir de meilleurs résultats pour un rendu plus cinématographique. Au-delà de ça, les consoles sont équipées de disques durs ultra-rapides qui nous permettent de charger une tonne de contenus très rapidement. J'ai toujours travaillé sur des jeux qui faisaient usage du streaming, des jeux sans écran de chargement. Le fait que ces machines aient un système de stockage aussi rapide a rendu les choses encore plus faciles. Ce sont probablement les deux plus gros avantages. La PS5 a un système haptique très intéressant sur sa manette que nous sommes en train d'étudier. Et plus généralement, tout est plus facile avec ces machines.

Star Wars Jedi Survivor sortira en 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.