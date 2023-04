Star Wars Jedi : Survivor vient de sortir en ce 28 avril. Après un excellent Star Wars Jedi : Fallen Order, les fans attendaient de pied ferme la suite des aventures de Cal Kestis. Sur consoles, le titre répond présent et surpasse même son prédécesseur. Grâce à ses combats jouissifs, sa direction artistique sublime et sa générosité, l'action RPG nous a conquis. Les joueurs PlayStation et Xbox devraient logiquement, eux aussi, tomber sous le charme du titre de Respawn. En revanche, sur PC, c'est la douche froide. L'optimisation est à la ramasse, même avec l'équipement haut de gamme sur lequel nous l'avons testé (RTX 3080 Ti et processeur i9 10900K). Seules les configurations extrêmement puissantes (et donc particulièrement coûteuses) pourront profiter du jeu dans les meilleures conditions. Les joueurs PC viennent de s'en rendre compte par eux-mêmes. Ils font part de leur mécontentement sur Steam.

Star Wars Jedi Survivor se fait détruire par les joueurs sur Steam

Sur Steam, les critiques négatives fusent à l'encontre de Star Wars Jedi : Survivor. Et pas de façon injustifiée, comme c'est le cas depuis quelques jours concernant le DLC d'Horizon Forbidden West nommé Burning Shores. L'optimisation calamiteuse du jeu, même sur des configurations puissantes, déçoit clairement le public.

30-45fps en 1440p sur un bel écran 21:9 avec une config 3080 à 3000 euros, ce n'est pas possible. Attendez vraiment des patchs si vous voulez en profiter dans de bonnes conditions !"

Même en résolution 1080p, les chutes de framerate sont régulières. De toute manière, en arriver à faire des concessions énervent déjà passablement les joueurs. Surtout au vu du prix dépensé pour jouer au jeu dès sa sortie. Et même en faisant cela, ils se plaignent que Star Wars Jedi : Survivor ne tourne pas décemment. EA se fait aussi égratigner dans de nombreux commentaires. L'évaluation Steam du titre de Respawn est, pour le moment, "plutôt négative".

Bientôt une mise à jour du jeu sur PC ?

La plupart des possesseurs de la version PC vont très certainement mettre le jeu de côté pour le moment. On imagine que Respawn déploiera prochainement un (ou plusieurs) patch permettant enfin aux possesseurs de Star Wars Jedi : Survivor de jouer normalement. Pour le moment, ni le studio finlandais, ni l'éditeur Electronic Arts n'ont pris la parole à ce sujet. En l'état, difficile de conseiller aux joueurs de se ruer sur cette version PC. Si vous ne possédez ni de PS5, ni de Xbox Series, il vaut peut-être mieux prendre votre mal en patience.