Star Wars Jedi Survivor se fait détruire par les joueurs sur PC (et un peu sur consoles) à cause de sa technique. Heureusement, EA annonce l'arrivée d'une MAJ.

Parfois, les mises à jour déployées sur des jeux permettent de corriger des problèmes mineurs. Certaines demandent même d'aller se renseigner pour vraiment se rendre compte de ce qui a changé. En revanche, d'autres sont attendues de pied ferme par les joueurs. Dans ces cas-là, cela veut sûrement dire que les bugs sont trop nombreux et gâchent l'expérience de jeu. Ce fut le cas de Cyberpunk 2077 à sa sortie sur PS4 et Xbox One, par exemple. Un bad buzz presque sans précédent dans l'histoire du jeu vidéo. Malheureusement, les jeux quasiment injouables à leur lancement continuent de sortir en nombre. Sur PC, Star Wars Jedi : Survivor, disponible depuis le 28 avril, rend fou les joueurs. L'optimisation du jeu est tout bonnement catastrophique. EA et Respawn répondent enfin à la colère des joueurs en déployant un énorme patch.

Une MAJ de Star Wars Jedi Survivor disponible sur PC et consoles

Sur le compte Twitter "EA Star Wars", l'éditeur américain annonce qu'une MAJ est disponible pour les versions PC et consoles de Star Wars Jedi : Survivor. Ces dernières aussi, bien que beaucoup plus agréables à jouer, souffraient de quelques soucis.

Aujourd'hui, un correctif est disponible pour la version PC de Star Wars Jedi : Survivor, et demain (ndlr : le 2 mai), nous publierons également un correctif pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S. Nous travaillons d'arrache-pied sur des correctifs qui amélioreront encore les performances et corrigeront les bugs sur toutes les plateformes. D'autres mises à jour sont prévues pour toutes les plateformes, et nous vous communiquerons le calendrier dès qu'il sera disponible.

Concrètement, voici ce qui change sur consoles. Rassurez-vous, les corrections s'appliquent également à la version PC de Star Wars Jedi : Survivor.

Multiples crashs corrigés sur PS5 et Xbox Series dans plusieurs zones du jeu

Correction des crashs lors des sauts de cinématiques,

Amélioration des performances sur PS5 et Xbox Series X/S

Correction bug de texture des vêtements sur le Mantis

Correction problèmes de rendering

correction du bug qui n'enregistre pas les nouvelles couleurs de Nekko

correction du bug qui fait disparaître son Nekko de l'écurie

Correction de la synchronisation des dialogues dans les cinématiques

correction des bugs de collision

Correction de la posture de l'IA en mode photo

Correction du freeze total du jeu lors des dialogues avec Doma

Correction d'un bug de texture sur l'une des customisations de BD-1

Correction du bug qui laissait les joueurs coincés dans La Salle de la Dualité s'ils mourraient après avoir quitté la chambre sans sauvegarder

Les évaluations des joueurs sur Steam bientôt positives ?

Sur PC, les performances du jeu hors ray-tracing s'améliorent aussi globalement. EA et Respawn semblent conscients que cette MAJ ne corrigera pas tous les problèmes de Star Wars Jedi : Survivor et prévient que d'autres arriveront dans les prochaines semaines. De quoi faire remonter les évaluations des joueurs sur Metacritic et sur Steam ? On sait que cette donnée compte pour les éditeurs et développeurs. Nous verrons si ces patchs suffiront à faire passer la frustration du public.