Grosse sortie de la fin du mois d’avril 2023, Star Wars Jedi Survivor fait beaucoup parler de lui depuis sa sortie il y a quelques jours. Si le jeu est un excellent cru, il n’est toutefois pas exempt de défaut. Il est notamment victime de nombreux bugs plus ou moins gênant comme nous l’avions d’ailleurs rapporté dans notre test sur PS5. Problèmes de collisions, bugs d’affichage… les soucis sont nombreux et plus ou moins graves. Si nous n’avions pas eu de gros crashs ou de bugs majeurs nous empêchant de jouer durant notre test sur PS5, d’autres joueurs n’ont malheureusement pas eu la même chance.

Star Wars Jedi Survivor en galère sur PC

C’est notamment le cas sur PC, en témoigne notre test technique, où les problèmes d’optimisation font beaucoup de mal à la notation du jeu qui subit actuellement un gros review bombing sur Steam. Les joueurs ayant de grosses configurations ne peuvent pas profiter du titre dans de bonnes conditions et certains ne peuvent carrément pas jouer suivant leur machine. Des problèmes de plus en plus fréquents lors des grosses sorties malheureusement, Forspoken ou encore The Callisto Protocol en ont par exemple fait les frais.

Bien conscient du problème, Respawn et EA ont pris la parole sur le sujet et se sont montrés rassurants. Dans un long communiqué, le studio affirme qu’il a connaissance des bugs sur PC, souvent liés à des problèmes de matériel et qu’ils font actuellement tout pour corriger le tir. Il tente toutefois de calmer un peu le jeu en déclarant que « la résolution de bugs et la conception d'un patch demande un peu de temps ». Respawn fait donc appel au calme et à la patience en remerciant ses joueurs par la même occasion.

Quelques soucis sur PS5 également

Concernant les versions consoles, plus particulièrement la mouture PS5, certains joueurs ont des problèmes avec le HDR qui ne rend pas justice aux graphismes du jeu et peut même ruiner l’expérience visuelle dans certains cas. EA a répondu qu’ici aussi les développeurs étaient au travail. Pour l’heure, « il est conseillé de jouer en désactivant le HDR pour profiter d’une expérience visuelle optimale » selon les développeurs.

Star Wars Jedi Survivor devrait donc prochainement recevoir de gros patchs sur consoles et PC. Nous ne savons pas quand ces derniers tomberont, mais ils arriveront bientôt. Pour l’heure, donc, il va falloir prendre son mal en patience encore un peu.